AS Monaco : Filipe Luis encense Aleksandr Golovin après Lens

Aleksandr Golovin a livré une prestation remarquée sur l’aile gauche lors de la victoire de l’AS Monaco contre le RC Lens (2-1), ce vendredi en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Filipe Luis a tenu à féliciter et remercier chaleureusement le milieu russe, repositionné dans un rôle inhabituel.

AS Monaco : Filipe Luis est-il satisfait d’Aleksandr Golovin ?

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Filipe Luis a insisté sur la prestation d’Aleksandr Golovin après le succès monégasque contre le RC Lens. Au micro de Ligue 1+, l’entraîneur brésilien a notamment souligné les efforts consentis par son joueur, pourtant habitué à évoluer dans l’axe. « Mention spéciale à Golovin, ça fait 9 ans qu’il est au club. Je dois le remercier, je suis heureux de l’avoir avec moi » a déclaré Luis.

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Le technicien de l’AS Monaco avait choisi de placer l’international russe sur l’aile gauche, alors que son profil correspond davantage à celui d’un numéro 10. Golovin a néanmoins répondu aux attentes en participant aux séquences offensives tout en multipliant les efforts défensifs. « Je l’ai mis dans une situation difficile aujourd’hui (en tant qu’ailier), parce que c’est un numéro 10, mais il s’est sacrifié pour l’équipe », a expliqué Filipe Luis.

Quel rôle Aleksandr Golovin a-t-il joué contre Lens ?

Repositionné sur le côté gauche, Golovin a dû adapter son jeu aux exigences du système monégasque. L’international russe s’est notamment montré disponible offensivement et généreux dans le travail défensif, avec plusieurs efforts destinés à compenser les mouvements de ses partenaires.

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Filipe Luis a particulièrement retenu son implication dans le travail collectif. « Il faut insister sur sa performance. Merci à lui, pour tous ses efforts. Il faut continuer à faire ces efforts », a déclaré l’entraîneur monégasque. Il a également expliqué que le travail de Golovin avait permis à George Ilenikhena de bénéficier de davantage de situations et que le Russe avait beaucoup couru pour participer aux équilibres défensifs. « Abline a eu plus de situations grâce à lui, il a couru beaucoup, il a couvert Nazinho. Chapeau à lui », a ajouté le coach.

Aleksandr Golovin va-t-il finalement rester à Monaco ?

L’avenir d’Aleksandr Golovin a récemment été évoqué. Arrivé à l’AS Monaco en 2018 et devenu un titulaire régulier depuis le début de la saison, le milieu offensif russe a notamment été sollicité dans son pays, avec un intérêt du Spartak Moscou. Alors qu’un départ pouvait être envisagé après la fermeture du mercato dans plusieurs championnats européens, le joueur a finalement choisi de rester en Principauté jusqu’en janvier. Il faut retenir que Filipe Luis lui accorde une place importante dans son équipe.

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Après cinq journées, l’AS Monaco compte quatre victoires et treize points, après avoir notamment affronté le RC Lens, le PSG et l’OM. Pour Golovin, la rencontre face aux Lensois aura surtout permis de confirmer sa capacité à répondre aux exigences de son entraîneur, même dans un rôle différent de celui qu’il occupe habituellement.