Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes : Pas de tension entre Grégory Poirier et la formation

Les tensions annoncées ces derniers jours au FC Nantes entre Grégory Poirier et le centre de formation seraient finalement loin de prendre l’ampleur évoquée. Les principales crispations concerneraient surtout les relations entre la formation et la direction du club.

FC Nantes : Les dessous de l’affaire entre Poirier et la formation révélés ?

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Fausse alerte à la Jonelière. Contrairement aux rumeurs diffusées ces derniers jours, Grégory Poirier n’affronte pas le centre de formation du FC Nantes, selon David Phelippeau. L’incendie médiatique s’éteint. Le bras de fer annoncé n’aura pas lieu, car le fond du problème se trouve ailleurs.

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Dans la dernière émission du podcast Sans Contrôle, David Phelippeau rétablit les faits. Le journaliste de Ouest-France analyse la situation interne du FC Nantes. Selon ses informations, les médias ont totalement déformé la nature exacte des désaccords.

Tensions entre les Kita et le centre de formation ?

Les tensions existent bel et bien. En revanche, elles épargnent l’entraîneur. L’origine des frictions se situe au niveau de la direction administrative. Le malaise se trouve entre les formateurs du club et les Kita. Plus précisément, la crise touche ce qu’il reste de l’organe décisionnel nantais. Cette situation complique le quotidien des formateurs.

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Les éducateurs expriment leurs frustrations envers le sommet de la pyramide. Grégory Poirier ne subit donc pas cette colère. Il n’est pas la cible des critiques de l’académie. David Phelippeau a résumé la situation :« Oui, il y a eu des tensions, mais je dirais que les tensions sont plus entre la formation et la direction, ou ce qu’il reste de la direction en ce moment. »

Grégory Poirier pas responsable des tensions ?

Les éducateurs ciblent l’état-major. Les griefs évitent le staff technique de l’équipe première. Pour calmer les tensions, les deux acteurs majeurs se sont rencontrés mardi dernier. Grégory Poirier s’est entretenu avec Samuel Fenillat. Le directeur du centre de formation a échangé longuement avec le technicien des Canaris. Cet entretien visait à clarifier les périmètres de chacun et dissiper les malentendus inutiles. Les deux hommes voulaient accorder leurs flûtes pour protéger le club.

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L’échange a porté ses fruits. Les ponts restent solidement établis entre la réserve et le groupe professionnel. Les discussions constructives garantissent la continuité du travail. Les rumeurs d’une rupture s’effondrent d’elles-mêmes face à cette mise au point. Le calme revient sur la Maison Jaune. Le FC Nantes peut désormais se concentrer sur ses enjeux sportifs, loin des tempêtes médiatiques montées de toutes pièces.