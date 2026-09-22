Kylian Mbappé dévoile ses 4 invités de rêve, dont Cristiano Ronaldo

Interrogé sur les convives de son dîner de rêve, Kylian Mbappé a retenu Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Serena Williams et Rihanna. Dans le même entretien, l’attaquant du Real Madrid assume viser le Ballon d’or 2026, sans en faire « une obsession ».

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Qui Kylian Mbappé inviterait-il à son dîner de rêve ?

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L’interview, signée Daniel Taylor, a été réalisée au centre d’entraînement de Valdebebas et mise en ligne ce mardi 22 septembre par The Athletic, le média sportif du New York Times. En fin d’entretien, le journaliste propose un jeu : cinq invités, venus de n’importe quel milieu. Kylian Mbappé s’arrête à quatre.

Michael Jordan arrive en tête. L’ancien arrière des Chicago Bulls, six fois champion NBA, est pour lui « une source d’inspiration ». « Je l’ai rencontré une fois et j’aimerais le voir davantage pour parler de sa carrière », explique le numéro 10 madrilène.

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Le deuxième nom ne surprendra personne. « C’était mon idole, c’est désormais mon ami, et j’adore passer du temps avec lui. Il me donne des conseils, il me soutient et il sait que je le soutiendrai toujours », dit Kylian Mbappé à propos de Cristiano Ronaldo, dont il collectionne aussi les maillots aux côtés de ceux de Pelé, Lionel Messi, Neymar ou Zlatan Ibrahimovic.

Pour la suite, il lui faut un temps de réflexion avant de lâcher le nom de Serena Williams, 23 titres du Grand Chelem en simple, « parce que j’ai envie de m’inspirer des gens et que c’est une athlète que j’adore ». Rihanna complète la table, avec pour toute justification un « J’aime bien Rihanna ! ». La cinquième chaise reste vide. Après avoir soufflé, le Français la propose au journaliste : « Je ne sais pas… peut-être vous ? »

Il ne faudra pas compter sur lui aux fourneaux. « Je ne cuisine pas. Si je m’y mets, tout le monde rentre vite chez soi. On peut peut-être commander quelque chose ? » La musique, en revanche, serait de son ressort : du rap français, avec deux exceptions britanniques, Central Cee et Dave.

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Que dit Mbappé de ses chances au Ballon d’or 2026 ?

Le ton change quand vient le trophée. « Je n’ai aucune honte à le dire. Je n’ai pas peur de dire ce que je pense, même si parfois les gens se demandent ce qu’il raconte. Être honnête, ce n’est pas une honte. Je n’ai jamais dit que j’allais le gagner. Mais je pense avoir fait une bonne année. Beaucoup de gens l’ont dit et m’ont associé au trophée. Alors on verra bien », affirme Kylian Mbappé.

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La saison 2025/2026 de Kylian Mbappé tient en quelques chiffres : 42 buts en 44 matchs avec le Real Madrid, puis un deuxième titre consécutif de meilleur buteur de la Coupe du monde après celui de 2022. Ce Soulier d’or doit lui être remis cette semaine, au moment de rejoindre les Bleus pour les matchs de Ligue des nations face à la Turquie, la Belgique et l’Italie. Avec 66 buts en 106 sélections, il est déjà le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Son jeu se situe « à un niveau stratosphérique », selon José Mourinho, entraîneur du Real Madrid.

La reprise va dans le même sens, avec notamment un triplé contre la Real Sociedad fin août, même si le Real s’est incliné 2-1 face à l’Atlético de Madrid dimanche. Le vainqueur du Ballon d’or sera connu le 26 octobre à Londres, selon le calendrier fixé par l’UEFA, coorganisatrice de la cérémonie.

D’ici là, les prises de parole s’enchaînent. Quelques heures plus tôt, le capitaine des Bleus s’était confié à RFI sur son attachement à l’Afrique, lui qui a des origines camerounaises par son père et algériennes par sa mère.

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Pourquoi Kylian Mbappé a-t-il failli rejoindre Liverpool en 2017 ?

L’entretien revient aussi sur l’été 2017. Âgé de 18 ans et encore joueur de l’AS Monaco, le Bondynois a été proche de partir en Angleterre. Sa mère et agente, Fayza Lamari, avait effectué plusieurs visites à Liverpool et plaidait pour Anfield. Kylian Mbappé raconte à The Athletic : « Ma mère était une grande fan de Jürgen Klopp et sa destination préférée, c’était Liverpool. Elle voulait que j’y aille. Je ne l’ai pas écoutée parce que je voulais jouer dans ma ville, Paris. » Il a finalement signé au Paris Saint-Germain.