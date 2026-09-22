Accueil - Mercato OM - OM : Gouiri privé de penalty, la décision de la FFF fait débat

La direction de l’arbitrage de la FFF a apporté des explications sur le penalty refusé à Amine Gouiri lors du choc OM-PSG (1-2). Sauf que les images entretiennent encore la confusion.

Que s’est-il passé sur le penalty refusé à Amine Gouiri ?

Le premier Classique de la saison s’est soldé par une victoire du PSG. Ce choc au Vélodrome a laissé de profonds regrets à l’OM. L’un des tournants du match s’est déroulé en première période. Comme l’explique Le Phocéen, Amine Gouiri s’est engouffré dans la surface de réparation avant de s’écrouler suite à un duel musclé avec Désiré Doué.

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Supporters, joueurs et staff phocéens ont immédiatement réclamé un penalty. Ils estimaient que l’attaquant algérien avait été stoppé irrégulièrement dans sa course vers le but. Sauf que l’arbitre du match n’a pas sifflé penalty. Cette polémique a vite poussé la direction de l’arbitrage de la FFF à analyser ce fait de jeu litigieux. L’instance fédérale a choisi de valider la décision prise en direct par François Letexier et ses assistants.

La direction de l’arbitrage a-t-elle tranché trop vite ?

Elle explique que Désiré Doué avait effleuré le cuir avant le choc avec Amine Gouiri. La commission arbitrale explique : « en avançant sa jambe droite devant l’attaquant marseillais numéro 9, dont le déséquilibre vers l’avant était déjà amorcé avant tout contact, le joueur parisien numéro 14 parvient à dévier le ballon ».

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Cette justification de la direction de l’arbitrage de la FFF peine toute de même à convaincre totalement à la vue des ralentis télévisés. C’est précisément sur ce point que le bât blesse. En scrutant les différents angles proposés par les caméras, il est difficile d’affirmer avec une certitude absolue que Désiré Doué touche ballon.

Des images suffisantes pour calmer la polémique ?

Son intervention semble davantage accompagner la course de l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Même si la thèse d’un déséquilibre d’Amine Gouiri divise. Le simple fait de jouer le ballon n’efface pas automatiquement une faute si la gestuelle est flagrante. La FFF apporte clairement son soutien total à l’arbitrage du terrain.

Tandis que le doute autour des images nourrit un sentiment d’une injustice à l’OM. Les Phocéens étant déjà éprouvés par un début de saison catastrophique. L’équipe de Bruno Genesio reste sur 5 défaites en 6 matchs, toutes compétitions confondues.

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La trêve internationale arrive à point nommé. Elle offre un temps de répit aux Phocéens pour corriger quelques lacunes avant la reprise du championnat. Les Phocéens se rendront à Troyes dimanche 11 octobre à 20h45. Ils feront ensuite face à l’Olympiacos en Ligue Europa le 15 octobre prochain.