Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes – Reims : Zohouri suspendu, les Rémois diminués

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Le FC Nantes retrouvera le Stade de Reims à la Beaujoire le 10 octobre avec une absence déjà actée dans les rangs champenois. Armel Zohouri sera suspendu après son expulsion contre Montpellier. Le latéral droit ivoirien a reçu un deuxième avertissement lors du dernier match de son équipe, laissant Nicolas Usaï préparer ce rendez-vous sans l’un de ses défenseurs.

FC Nantes – Reims : Pourquoi l’absence de Zohouri change-t-elle déjà la donne ?

Le FC Nantes connaît désormais l’un des premiers éléments qui pourraient peser sur la préparation du prochain choc de Ligue 2. Armel Zohouri manquera le déplacement à la Beaujoire après son exclusion face à Montpellier, lors d’un match terminé sur le score de 1-1. Une sanction qui devrait être confirmée mercredi par la Commission de discipline de la LFP.

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Le latéral rémois avait été averti une première fois avant d’écoper d’un second carton jaune à la 71e minute. Son expulsion a obligé Reims à terminer la rencontre en infériorité numérique, mais les hommes de Nicolas Usaï ont tout de même conservé leur invincibilité.

Qui pourrait profiter de ce forfait côté rémois ?

L’absence de Zohouri ouvre forcément une réflexion dans le couloir droit rémois. Recruté durant l’été jusqu’en 2029, l’Ivoirien était arrivé avec une solide expérience européenne après ses passages par Lausanne, le Sheriff Tiraspol et Iberia 1999. Le Stade de Reims présentait d’ailleurs son arrivée comme un renfort destiné à sécuriser ce secteur.

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Cette indisponibilité intervient donc au mauvais moment pour le club champenois, qui devra identifier une autre solution avant le voyage à Nantes. Le choix exact de Nicolas Usaï n’est toutefois pas encore connu. C’est là toute l’incertitude : trois semaines séparent le dernier match de Reims et cette rencontre, suffisamment long pour modifier la hiérarchie ou les plans tactiques.

Pourquoi le calendrier laisse-t-il encore une part de mystère ?

Le FC Nantes dispose lui aussi d’un temps de préparation inhabituellement important avant de recevoir Reims. Le club a officiellement annoncé deux rencontres amicales pendant la trêve internationale. Les Canaris affronteront Le Mans le 26 septembre puis Lorient le 3 octobre, deux rendez-vous à disputer à huis clos.

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Cette période pourrait permettre à Grégory Poirier de travailler certains automatismes et d’évaluer les joueurs disponibles avant la reprise. Le contexte est particulier. Nantes vient de s’imposer 2-1 à Boulogne et doit maintenant profiter de cette pause pour consolider sa dynamique avant un rendez-vous beaucoup plus exigeant.

Que révèle déjà ce forfait sur le rapport de force ?

Le Stade de Reims reste invaincu après sept journées et occupait la troisième place avec 13 points au soir de la septième journée, derrière notamment l’AS Saint-Étienne. Le FC Nantes, de son côté, venait de sortir de la zone rouge grâce à son succès à Boulogne. Le classement donne donc à cette affiche un relief particulier.

Pour Zohouri, cette suspension constitue surtout un coup d’arrêt dans une saison où il avait déjà pris une place importante. Le défenseur de 25 ans avait disputé plusieurs rencontres comme titulaire depuis son arrivée à Reims et possède également cinq sélections avec la Côte d’Ivoire.

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Le duel du 10 octobre n’est donc pas encore joué, loin de là. Mais une première pièce vient de tomber du côté rémois. Et à la Beaujoire, dans une rencontre où chaque détail peut compter, l’absence d’un latéral pourrait bien peser davantage qu’il n’y paraît.