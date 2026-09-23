Accueil - Mercato ASSE - ASSE : « C’était leur choix », N’Guessan sans filtre sur son départ

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Djylian N’Guessan a quitté l’ASSE cet été pour rejoindre le Stade Brestois en prêt, avant de rejoindre Liverpool en janvier 2027 selon l’accord officialisé par le club anglais. Présenté en Bretagne, le jeune attaquant est revenu sur son faible temps de jeu dans le Forez et a expliqué sans détour pourquoi son aventure avec les Verts s’est arrêtée.

ASSE : Pourquoi Djylian N’Guessan a-t-il tourné la page stéphanoise ?

C’est en conférence de presse, lors de sa présentation à Brest, que Djylian N’Guessan a livré sa lecture de son départ de l’AS Saint-Etienne. Son discours ne ressemble pourtant pas à celui d’un joueur désireux de régler ses comptes avec son club formateur. À 18 ans, le natif de Saint-Nazaire préfère regarder devant lui.

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Son constat sur son utilisation reste néanmoins clair. « C’était leur choix de ne pas me faire plus confiance pour jouer », a expliqué Djylian N’Guessan lors de cette sortie médiatique officielle en Bretagne. Il a également reconnu que la concurrence et les décisions sportives faisaient partie du métier : « C’était à moi de prouver aux entraînements et après, ils faisaient leur choix le week-end. »

Comment expliquer son faible temps de jeu à Saint-Etienne ?

Le contraste est saisissant entre les attentes placées sur Djylian N’Guessan et son utilisation chez les professionnels. Formé à Saint-Étienne depuis 2015, l’attaquant a été lancé dans le monde professionnel en janvier 2025. Il n’a toutefois disputé que 13 rencontres avec l’équipe première. La saison dernière a surtout été frustrante.

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Son temps de jeu s’est réduit à quelques apparitions, alors que son potentiel était déjà identifié depuis plusieurs années. L’intéressé, lui, refuse cependant de transformer cette période en règlement de comptes. Devant les médias, N’Guessan assure : « Saint-Étienne reste mon club formateur, ils m’ont beaucoup donné, beaucoup appris », a-t-il déclaré, en soulignant également ce que les entraîneurs, joueurs et dirigeants lui avaient apporté.

Que devient Djylian N’Guessan après son départ ?

La suite de l’histoire est déjà écrite. L’ASSE a annoncé début septembre que Djylian N’Guessan avait prolongé son contrat jusqu’en 2028 avant de partir en prêt au Stade Brestois, sans option d’achat. Ce détail est important : contrairement à ce qui avait pu circuler dans les premiers jours du mercato, le joueur restait alors contractuellement lié aux Verts.

Quelques heures plus tard, Liverpool a officialisé un accord avec Saint-Étienne. Le club anglais a précisé que le Français rejoindrait définitivement les Reds en janvier 2027, tout en restant à Brest pour la suite de la saison 2026-2027. Le montage permet donc à N’Guessan de continuer à évoluer en Ligue 1 avant de découvrir l’Angleterre.

Pourquoi Brest représente-t-il un tournant pour N’Guessan ?

Pour Djylian N’Guessan, le prêt brestois constitue surtout une occasion de rattraper le temps perdu. Le jeune attaquant doit désormais transformer les promesses de la formation stéphanoise en performances régulières chez les professionnels. Liverpool ne l’a pas recruté pour regarder les matchs depuis le banc : l’objectif immédiat sera de jouer, progresser et arriver en Angleterre avec davantage de références.

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Son discours ne laisse d’ailleurs guère de place aux distractions. « Je suis focus sur le fait de travailler dur chaque jour, chaque week-end et de gagner du temps de jeu à Brest », a affirmé Djylian N’Guessan lors de sa présentation brestoise. Il a ajouté : « Aujourd’hui, je suis un joueur brestois et fier de l’être. »

L’ASSE peut-elle regretter cette nouvelle trajectoire ?

C’est probablement le point le plus intéressant de cette histoire. Saint-Étienne conserve une trace contractuelle de son ancien espoir avec la prolongation jusqu’en 2028, tandis que Liverpool a déjà acté son arrivée. N’Guessan avait représenté la France chez les jeunes, notamment lors de la Coupe du monde U20 2025, et avait figuré dans l’équipe-type de l’Euro U17 après avoir inscrit quatre buts.

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Il serait toutefois prématuré de tirer des conclusions définitives sur le choix du club stéphanois. Djylian N’Guessan doit encore franchir plusieurs étapes avant de s’imposer à Liverpool. Pour l’heure, son message est clair : pas de procès contre l’ASSE, pas de nostalgie excessive, mais une volonté de jouer. À Brest, il tient peut-être enfin l’espace qui lui manquait dans le Forez. Et pour un jeune attaquant de 18 ans, quelques minutes de jeu peuvent parfois valoir bien plus qu’une longue promesse.