PSG : Accusé de viol, Achraf Hakimi prend une décision-choc

Quelques jours après la confirmation de son renvoi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour « viol » sur une jeune femme, Achraf Hakimi, le défenseur du PSG et du Maroc, a pris une décision radicale concernant sa défense. Explications.

PSG : Achraf Hakimi se pourvoit en cassation

La suite après cette publicité

Vendredi dernier, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a confirmé le renvoi d’Achraf Hakimi devant la cour criminelle départementale pour des faits présumés de viol. Pour contester cette décision, le latéral droit du Paris Saint-Germain se pourvoit en cassation, a fait savoir une source proche du dossier à l’AFP.

Lisez aussi : PSG : Avant la finale de C1, Achraf Hakimi devant la justice

À voir

Mercato : C’est fait, le PSG réussit le braquage du siècle

« Une semaine après la confirmation de son renvoi devant une cour criminelle pour le viol dénoncé par une jeune femme en février 2023, Achraf Hakimi a décidé de se pourvoir en cassation, comme annoncé par l’AFP. Vendredi dernier, la cour d’appel de Versailles avait confirmé la mise en accusation du latéral du Paris Saint-Germain, suivant la décision du juge d’instruction prise fin février.

Ses avocats ont toutefois déposé un ultime retour devant la Cour de cassation », rapporte le journal Le Parisien. Un choix fort de la part de l’international marocain, qui est impatient de se retrouver devant le juge pour dire sa part de vérité.

« J’attends ce procès depuis le premier jour »

Mis en examen depuis février 2023 après la plainte d’une jeune femme rencontrée sur Instagram, qui affirme avoir été violée au domicile du joueur de 27 ans, Achraf Hakimi conteste fermement les faits qui lui sont reprochés.

Lisez aussi : Coup de tonnerre : Achraf Hakimi viré par le Paris SG ?

À voir

Mercato PSG : Nouveau coup de théâtre pour Julian Alvarez ?

Mais après le verdict du juge d’instruction en février dernier, la cour d’appel de Versailles a confirmé la décision et l’a renvoyé devant une cour criminelle vendredi. Une mauvaise nouvelle vécue comme un soulagement chez le Ballon d’Or africain 2025.

« J’attends ce procès depuis le premier jour. Et je l’attends désormais avec impatience. Enfin, je pourrai parler », a écrit Hakimi sur Twitter après la confirmation de son renvoi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine.

Lire la suite sur le PSG

PSG: Avant Liverpool, Achraf Hakimi clame haut son innocence

PSG-Bayern : Une nouvelle fraîche tombe pour Achraf Hakimi

À voir

Mercato FC Nantes : Négociation en cours, départ imminent de ce cadre ?

Le vice-capitaine du Paris Saint-Germain persiste et utilise même son tout dernier recours pour contester le jugement. Pour rappel, Hakimi demeure présumé innocent jusqu’à l’issue de la procédure.