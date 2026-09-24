Accueil - Mercato Stade Rennais - Mercato Stade Rennais : Esteban Lepaul dans le viseur du PSG

Le buteur du Stade Rennais Esteban Lepaul attire du beau monde. Le PSG a envoyé un recruteur pour l’observer et pourrait passer à l’action lors d’un prochain mercato. Rennes, de son côté, a déjà fixé le prix de son attaquant.

Mercato Stade Rennais : le PSG sur Esteban Lepaul ?

Esteban Lepaul n’en finit plus de faire parler de lui. La saison dernière, pour sa première année en Bretagne, l’attaquant du Stade Rennais a terminé meilleur buteur de Ligue 1. Ses performances attisent les convoitises de plusieurs grands clubs européens, et le PSG a commencé à se pencher sur son cas, selon le journaliste spécialiste du mercato Ekrem Konur.

Le parcours du Français n’avait pourtant rien de tracé. Passé par le centre de formation de l’Olympique Lyonnais sans percer, il a rejoint Angers SCO en janvier 2024 pour environ 150 000 euros, d’après Wikipédia. Neuf buts en 28 matchs de Ligue 1 lors de la saison 2024-2025 ont suffi à convaincre Rennes, où il a signé le 28 août 2025. Sous la houlette de Franck Haise, il est devenu en quelques mois la référence offensive du club breton.

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Cette saison, il a repris sur le même rythme. Il a marqué trois buts lors de ses premières sorties en Ligue 1, dont un doublé contre Le Mans (3-2) et un but face au PSG (2-2), comme le rappelle Maxifoot. Ses performances lui ont ouvert les portes de la sélection. Zinedine Zidane, nouveau sélectionneur des Bleus, l’a appelé pour la première fois en vue des rencontres de Ligue des nations contre la Turquie, la Belgique et l’Italie. Il a découvert l’équipe de France lundi.

Plusieurs cadors en lice ?

Le Stade Rennais le sait, son buteur attire désormais des recruteurs venus de toute l’Europe. Selon Ekrem Konur, plusieurs clubs ont envoyé des observateurs pour le suivre lors du match de Ligue Europa face au Sturm Graz, le 16 septembre. L’attaquant a disputé 86 minutes ce soir-là.

Benfica, l’Inter Milan et l’Atlético de Madrid avaient dépêché des scouts en tribune. Le Paris Saint-Germain était lui aussi représenté. Une présence loin d’être anodine : le club de la capitale surveille de près les attaquants français capables de renforcer un secteur offensif où évoluent déjà Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

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À Paris, c’est d’abord son efficacité devant le but qui plaît. Le Rennais évolue dans un registre de finisseur, mais son activité sans ballon pourrait aussi correspondre au jeu voulu par Luis Enrique.

Quel prix le Stade Rennais a-t-il fixé pour Lepaul ?

Aucune offre concrète n’a été transmise au Stade Rennais pour l’instant. Le déplacement d’un recruteur parisien montre toutefois que le PSG suit le dossier avec attention.

Rennes n’est pas vendeur. En juin, le directeur sportif Loïc Désiré avait fermé la porte : « On veut garder le joueur, c’est clair. On sait qu’il y a déjà eu des offres importantes par le passé qui ont été refusées par le club », avait-il déclaré, propos rapportés par Foot01. Le club breton pourrait se montrer plus ouvert l’été prochain, mais pas à n’importe quel prix.

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Le Stade Rennais réclamerait entre 50 et 60 millions d’euros pour son buteur, selon le site allemand Fussball News, repris par Dailysports. Rennes l’avait recruté pour 13,5 millions d’euros il y a un peu plus d’un an. Son titre de meilleur buteur de Ligue 1, sa première convocation chez les Bleus et l’intérêt de plusieurs clubs de Ligue des champions expliquent cette flambée.

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Rennes n’a pas l’intention de laisser filer son buteur cet hiver. Franck Haise compte sur lui en championnat comme en Ligue Europa. S’il garde ce rythme, les offres risquent d’affluer l’été prochain, et le PSG pourrait alors passer de l’observation à l’action.