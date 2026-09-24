Stade Rennais : Issa Soumaré, le flop inattendu du mercato rennais

Au Stade Rennais, les premières semaines d’Issa Soumaré n’ont pas encore répondu aux attentes placées dans l’ailier sénégalais, arrivé libre du Havre cet été. Après quatre apparitions en Ligue 1 et seulement 222 minutes disputées, son rendement offensif accuse un net recul par rapport à sa dernière saison normande.

Stade Rennais : Pourquoi Issa Soumaré a-t-il déjà perdu du terrain ?

Le cas Issa Soumaré commence à interroger en Bretagne. Il y a un contraste saisissant entre son exercice 2024-2025 réalisé au Havre et ses premières sorties sous le maillot du SRFC, d’après les données de DataScout. La non-convocation pour le déplacement à Lyon, conclu par une lourde défaite rennaise (3-0), ajoute forcément une petite ombre au tableau.

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Pourtant, le recrutement avait tout pour séduire. Libre après une saison convaincante au Havre, Soumaré s’est engagé avec Rennes jusqu’en juin 2030. Sa polyvalence et sa capacité à jouer sur les deux ailes devaient offrir une arme supplémentaire au secteur offensif. Pour l’instant, la réalité est plus discrète : 88 minutes contre le PSG, 60 face au Mans, 22 à Angers et 45 contre Marseille.

Que disent vraiment les chiffres de son début de saison ?

Le recul statistique est difficile à ignorer. Selon les données de DataScout, l’indice de performance d’Issa Soumaré était monté jusqu’à 84 au Havre la saison dernière, après 66 en 2024-2025. Il est actuellement retombé à 66 avec le Stade Rennais. La baisse paraît brutale, mais elle doit être relativisée : le joueur avait disputé 3 264 minutes au Havre contre seulement 222 depuis son arrivée en Bretagne.

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Le bilan brut reste donc limité. Aucun but et une passe décisive en quatre apparitions avec le Stade Rennais. Le contraste apparaît surtout dans les indicateurs offensifs. Sa production de buts passe du 60e au premier centile, tandis que ses passes décisives attendues chutent du 40e au 12e. Même ses dribbles réussis reculent fortement, du 57e au 13e centile. Une tendance qui donne du poids aux interrogations sans permettre, à ce stade, de tirer une conclusion définitive.

Pourquoi son profil semble-t-il avoir changé à Rennes ?

Le paradoxe est particulièrement intéressant. Issa Soumaré n’est pas devenu un joueur fantôme. Bien au contraire. Les données DataScout montrent qu’il est désormais beaucoup plus impliqué dans les tâches de course et de récupération. Ses courses progressives passent du 37e au 86e centile, tandis que ses actions défensives réussies bondissent du 49e au 95e.

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Son activité physique impressionne également davantage. Il se situe au 96e centile pour les courses à haute intensité et la distance parcourue à haute intensité, ainsi qu’au 88e pour la distance totale parcourue. Autrement dit, le Rennais travaille. Beaucoup. Mais le problème est précisément là : cette débauche d’énergie produit encore trop peu de danger dans les trente derniers mètres.

L’absence à Lyon annonce-t-elle un vrai tournant ?

La décision de ne pas retenir Soumaré pour le déplacement à Lyon constitue un signal, mais certainement pas une condamnation. Le joueur n’a que quelques semaines de présence à Rennes et quatre apparitions en championnat. Il serait donc prématuré d’étiqueter définitivement un recrutement sur un échantillon aussi réduit.

La concurrence offensive peut néanmoins accélérer les décisions. Un ailier recruté pour apporter de la percussion doit progressivement montrer davantage que sa capacité à répéter les efforts. À Rennes, Soumaré devra retrouver ses prises d’initiative, ses dribbles et sa créativité s’il veut reprendre une place régulière dans la rotation.

Et si le « flop » rennais n’était encore qu’une alerte ?

Il faut se méfier des verdicts trop rapides. Le contrat courant jusqu’en 2030 rappelle que le Stade Rennais n’a pas engagé Soumaré pour quelques semaines, mais pour l’accompagner dans la durée. Son adaptation à un nouvel environnement tactique peut expliquer une partie de ce décalage entre ses performances havraises et ses débuts bretons.

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Le constat actuel reste néanmoins clair. Issa Soumaré apporte davantage dans le travail que dans la finition et la création. Sa réussite de dribble atteint même le 97e centile, mais son volume de tentatives se situe seulement au quatrième. C’est toute l’équation du moment. S’il retrouve l’audace offensive qui avait marqué son passage au Havre, cette alerte pourrait rapidement disparaître. Dans le cas contraire, son arrivée libre pourrait devenir l’un des dossiers les plus scrutés du mercato rennais.