Accueil - Mercato OM - OM : Marseille craint le pire pour Cornelius, blessé avec le Canada

Derek Cornelius, défenseur de l’OM, s’est blessé au bas du corps lors d’un entraînement du Canada ce mercredi à Toronto et a été transporté à l’hôpital. La sélection canadienne a indiqué que le joueur de 28 ans devait passer des examens complémentaires.

OM : Que s’est-il passé pour Derek Cornelius à Toronto ?

Le rassemblement canadien a brusquement tourné au souci médical pour Derek Cornelius. Alors qu’il préparait les prochaines rencontres amicales de sa sélection, le défenseur marseillais s’est blessé sans contact pendant une séance organisée à Toronto. Quelques instants plus tard, direction l’hôpital pour des examens. Une scène forcément préoccupante pour l’OM, même si aucun diagnostic précis n’a encore été communiqué.

Lire aussi : Mercato OM : Marseille cible Farès Ghedjemis, 15 buts en Serie B

La sélection canadienne a confirmé la situation dans un communiqué publié ce mercredi. « Il s’est blessé seul au bas du corps lors d’un entraînement aujourd’hui à Toronto. Il a été transporté à l’hôpital local où il reçoit des soins et subit des examens complémentaires », a indiqué Canada Soccer. Le staff médical canadien a également précisé qu’il communiquerait davantage d’informations lorsque cela serait possible.

Pourquoi cette alerte tombe-t-elle au mauvais moment pour Marseille ?

À Marseille, cette blessure intervient alors que Cornelius occupait surtout un rôle de complément dans l’effectif. Le Canadien n’a eu droit qu’à un temps de jeu limité depuis le début de la saison, avec 26 minutes en Ligue 1 et 67 minutes en Ligue Europa. Il avait notamment débuté la rencontre européenne avant de quitter la pelouse en cours de match. Cela ne rend pas pour autant l’alerte anodine.

À voir

Auxerre : Avec Cameron Archer, l’AJA retrouve du Still en Ligue 1

Un défenseur supplémentaire indisponible peut rapidement compliquer les choix d’un entraîneur lorsque le calendrier se densifie. Surtout, l’incertitude est actuellement totale. La zone touchée est connue, mais pas la nature exacte de la lésion, encore moins sa durée. Autrement dit, le thermomètre marseillais peut rester calme… mais personne n’a encore reçu les résultats des examens.

Quel rôle Cornelius pouvait-il encore jouer à Marseille ?

Revenu d’un prêt aux Glasgow Rangers, Derek Cornelius avait repris sa place dans l’effectif olympien cet été. Il avait participé à la Coupe du monde 2026 avec le Canada et compte désormais 48 sélections internationales, preuve qu’il conserve une place importante dans le groupe de Jesse Marsch.

Lire aussi : Crise à l’OM : « Une surprise à Noël », Genesio déjà menacé

Son avenir marseillais était pourtant loin d’être verrouillé. Début septembre, Al-Ettifaq s’était positionné sur le défenseur après l’échec d’une piste menant au Rayo Vallecano. Fabrizio Romano avait alors fait état de premiers échanges avec le club saoudien, tandis que Cornelius est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2028.

🚨🇸🇦 After Rayo Vallecano deal blocked by OM on Deadline Day, Al-Ettifaq are keen on Canada defender Derek Cornelius.



Initial talks took place ahead of final days of the Saudi transfer window. pic.twitter.com/vox2WEwZWD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2026

Cette blessure peut-elle bouleverser la suite pour Cornelius ?

Pour l’instant, impossible de tirer une conclusion sur la durée d’absence du Canadien. La priorité est désormais médicale. Les prochains examens devront déterminer s’il s’agit d’un problème léger ou d’une blessure susceptible de l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines.

Le calendrier international rend l’épisode encore plus frustrant. Le Canada doit affronter le Chili le 26 septembre, puis le Pérou le 3 octobre et les États-Unis le 6 octobre. Derek Cornelius devait profiter de ces rendez-vous pour poursuivre son aventure internationale après une Coupe du monde disputée cet été.

À voir

Mercato : Malang Sarr sous pression après sa signature à Neom

Lire la suite sur l’OM :

OM : Le gros salaire de Bruno Genesio bloque son départ ?

OM : La date de retour de Kondogbia et Nnadi est enfin connue

À voir

Ballon d’Or : Le nouveau tacle voilé de Ousmane Dembélé à Mbappé

Pour l’Olympique de Marseille, la prudence reste donc de mise. Tant que le diagnostic officiel n’est pas connu, parler d’une longue indisponibilité serait prématuré. Toutefois, Marseille n’avait absolument pas besoin de cette nouvelle complication pendant la trêve internationale.