Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes : Le calvaire continue pour Matthis Abline après son départ

Matthis Abline a déjà commencé à se montrer décisif avec l’AS Monaco, mais il lui manque encore l’essentiel pour un attaquant : marquer. Arrivé cet été en provenance du FC Nantes, le buteur traverse un sale temps.

FC Nantes : Matthis Abline en difficulté à Monaco ?

Un chèque record de 30 millions d’euros pèse sur les épaules d’un attaquant. Matthis Abline le sait, car l’AS Monaco a déboursé cette somme cet été pour l’arracher au FC Nantes, selon les informations de L’Equipe. C’est la plus grosse vente de l’histoire du club d’un montant fixe de 25 millions d’euros assorti de 5 millions de bonus.

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Malgré ce prix XXL, le jeune joueur de 23 ans n’a toujours pas trouvé le chemin des filets. Il court encore après son tout premier but sous ses nouvelles couleurs monégasques. Son aventure a subi un coup d’arrêt dès le départ. Une blessure au pied, survenue pendant la pré-saison, l’a tenu éloigné des terrains lors des trois premières rencontres officielles.

Matthis Abline perturbé par les pépins physiques ?

Ce souci physique est venu alourdir un été déjà éprouvant, perturbé par de longues incertitudes sur son transfert. Privé de préparation optimale, l’ancien Canari a dû cravacher dur pour combler son retard.

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Le vent tourne progressivement sur le Rocher. L’ancien crack de Nantes et du Stade Rennais a enchaîné deux titularisations d’affilée sous les ordres de son entraîneur, Luis Filipe. Vendredi dernier, lors de la victoire face au RC Lens (2-1), il a livré une prestation séduisante. C’est lui qui a offert la balle du succès grâce à une passe décisive, sa première sous le maillot rouge et blanc.

Matthis Abline prêt pour tout rafler à Monaco ?

Ce geste clé a souligné son utilité collective. Il l’a d’ailleurs rappelé en zone mixte, dans des propos rapportés par Tribune Nantaise : « J’ai pris un peu de retard sur la préparation à cause de ce petit problème au pied, mais je me sens revenir en forme. Je cherche ce premier but, mais j’ai su aider l’équipe avec une passe, et ça compte aussi. »

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Ce souci du travail d’équipe montre sa maturité. Même si les attentes restent immenses au vu du montant investi, Abline conserve son calme. Les douleurs à son pied ne sont plus qu’un mauvais souvenir, sa condition physique s’améliore à chaque sortie, et ses déplacements apportent déjà du danger. Tout est prêt pour son explosion. Il ne lui manque désormais plus qu’un petit déclic devant la cage adverse pour concrétiser sa montée en puissance et lancer pour de bon son aventure en Principauté.