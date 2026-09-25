Mercato OL : Liverpool veut récupérer Tyler Morton cet hiver

Tyler Morton, vendu par Liverpool à l’Olympique Lyonnais à l’été 2025, intéresse à nouveau les Reds en vue d’un possible retour en Premier League. Le milieu de 23 ans est également suivi par six autres clubs anglais et sa valeur est désormais estimée à 30 millions d’euros.

Mercato OL : Pourquoi Liverpool surveille-t-il Tyler Morton ?

Arrivé à l’Olympique Lyonnais en provenance de Liverpool à l’été 2025, Tyler Morton s’est rapidement imposé dans l’équipe de Paulo Fonseca. D’après Team Talk, le milieu anglais fait partie des joueurs qui suscitent le plus d’intérêt en Premier League après son bon début de saison à Lyon. Les Reds ont inscrit son nom parmi les joueurs à surveiller en vue d’un transfert cet hiver.

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La situation est inattendue pour Liverpool, puisque le club avait décidé de vendre Morton après lui avoir accordé peu de temps de jeu avec l’équipe première. À l’OL, l’ancien international Espoirs anglais a s’est montré performant et figure parmi les joueurs les plus utilisés par Paulo Fonseca depuis le début de l’exercice. Sa qualité de passe et sa vision du jeu ont notamment accompagné son repositionnement dans un rôle un peu moins défensif.

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Liverpool n’en fait toutefois pas encore une priorité. Le club surveille son évolution sans considérer son retour comme un objectif premier pour le prochain mercato. La situation pourrait néanmoins évoluer en fonction des besoins de l’équipe et de la position d’Andoni Iraola, qui apprécie particulièrement les qualités de Tyler.

Quels autres clubs anglais suivent Tyler Morton avec Liverpool ?

Liverpool n’est pas le seul club de Premier League à s’intéresser à Tyler Morton. Team Talk évoque une bataille importante autour du milieu lyonnais et présente Newcastle, Everton, Nottingham Forest, Crystal Palace, Brighton et Sunderland comme les autres prétendants. Plusieurs de ces clubs auraient déjà pris des renseignements sur sa situation, et peuvent passer à l’attaque à l’ouverture du mercato hivernal.

L’intérêt de ces clubs s’explique notamment par la progression du joueur depuis son arrivée en France. Titulaire régulier avec l’OL, Morton a déjà inscrit un but en dix apparitions cette saison. Son profil et son expérience du football anglais avec Liverpool pourraient également faciliter une éventuelle opération entre Lyon et un club de Premier League.

Le dossier pourrait donc être l’un des plus chauds du mercato de janvier. Il est à noter que pour l’instant, aucune offre concrète n’est annoncée, mais la multiplication des prétendants place le milieu lyonnais parmi les joueurs susceptibles d’animer le marché hivernal.

Quelle valeur Tyler Morton représente-t-il désormais pour l’OL ?

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2030, Tyler Morton dispose d’une situation contractuelle qui met le club en position de force. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est actuellement estimée à 30 millions d’euros, soit environ trois fois le montant fixe payé par Lyon pour son transfert en 2025.

L’opération réalisée avec Liverpool avait été conclue autour de 10 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter jusqu’à 5 millions d’euros de bonus, ainsi qu’un pourcentage sur une future plus-value. Les Reds avaient également conservé 20 % sur cette éventuelle plus-value lors du départ du joueur vers Lyon. Cette clause pourrait donc rendre son départ particulièrement intéressant pour le club anglais.

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Une vente autour de 30 millions d’euros ou plus permettrait à l’OL de réaliser une opération financière supérieure à son investissement initial, avec aussi un intérêt favorable à Liverpool. Mais avec un contrat courant encore jusqu’en 2030, Lyon n’est pas obligé de se séparer de son milieu très tôt. Le club devra surtout déterminer si les intérêts anglais débouchent sur une proposition concrète et si celle-ci correspond à ses attentes sportives et financières.

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