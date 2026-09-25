Accueil - PSG mercato - Mercato : La vérité derrière l’arrivée de Fabian Ruiz au PSG

Recruté par le PSG à l’été 2022 contre un chèque de 22,5 millions d’euros, Fabian Ruiz aurait pu rejoindre librement le Real Madrid un an plus tard. Selon Faouzi Ghoulam, ancien coéquipier du milieu de terrain espagnol à Naples, le club parisien ne voulait pas vraiment du joueur.

Fabian Ruiz recruté « au détriment du Real Madrid » ?

Fabian Ruiz recruté par défaut par le Paris Saint-Germain juste pour se venger du Real Madrid, c’est la révélation d’un ancien joueur du SSC Naples. À un an de la fin de contrat à Naples, l’international espagnol était notamment suivi par le Real Madrid, où Carlo Ancelotti le voulait aux côtés de Toni Kroos et Luka Modric.

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Quatre années plus tard, Faouzi Ghoulam a révélé les dessous de son transfert au PSG en août 2022. Lors d’une interview accordée au journal le Corriere dello Sport, l’ancien défenseur napolitain a révélé que le club de la capitale française aurait recruté Fabian Ruiz uniquement pour contrarier le Real Madrid, qui faisait le forcing pour attirer Kylian Mbappé.

« Fabian était à Naples, et Ancelotti voulait le faire revenir au Real Madrid. Il lui restait un an de contrat, il aurait donc pu partir libre. Mais le Real Madrid ne pouvait pas recruter à ce moment-là, car le club tentait de signer Mbappé avant sa prolongation de contrat avec le PSG. Le PSG, sachant que le Real voulait Fabian, l’a recruté avant même que le Real Madrid ne fasse le premier pas. Donc, si l’on regarde les débuts de Fabian au PSG, il ne jouait pas, car le club ne le voulait pas, il l’avait recruté au détriment du Real Madrid. Et puis, ils se sont retrouvés avec le meilleur milieu de terrain du moment. Si Ancelotti le veut à tout prix, c’est qu’il y a une raison », a raconté Faouzi Ghoulam.

Candidat au Ballon d’Or 2026, seul joueur à avoir remporté la Ligue des Champions et la Coupe du monde, Fabian Ruiz est pourtant légèrement mis de côté par le Paris SG, qui ne fait pas vraiment sa publicité dans la course à la récompense individuelle suprême.

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Être quelque peu snobé par son club, c’est un sentiment que le milieu de terrain espagnol connait bien, car il aurait pu ne jamais rejoindre le club de la capitale. Mais depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc des Rouge et Bleu, le joueur formé au Betis Séville est totalement transformé et il ne cache plus sa candidature pour le Ballon d’Or.

Fabian Ruiz rêve du Ballon d’Or

À son arrivée en provenance de Naples, les supporters parisiens n’ont pas spécialement sauté de joie. Devenu un taulier du club de Campanie, l’Espagnol a signé pour Paris en 2022 à un an de la fin de son contrat. Mais rejoindre Paris n’était pas spécialement ce qui était prévu, car Fabian Ruiz devait initialement signer au Real Madrid, afin de rejoindre Carlo Ancelotti, qui l’avait eu sous ses ordres au Napoli.

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Cette sortie tombe à un moment particulier. Fabian Ruiz figure parmi les nommés au Ballon d’Or 2026, dont le vote prend fin le 28 septembre. Pourtant, le PSG a choisi de concentrer sa communication sur deux joueurs, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, selon le journal espagnol Sport. Prolongé d’un an, soit jusqu’en juin 2028, le natif de Los Palacios y Villafranca reste très convoité.

Selon plusieurs sources, le FC Barcelone et Chelsea seraient intéressés par le profil du numéro 8 parisien en vue du prochain mercato estival. Pendant ce temps, Ruiz a profité d’un entretien avec le quotidien madrilène AS pour rappeler avec beaucoup de mesure l’ampleur de son palmarès récent dans la course pour le Ballon d’Or.

Seul joueur parmi les candidats au Graal à avoir remporté à la fois la Ligue des Champions avec le PSG et la Coupe du monde avec l’Espagne lors de la période concernée, il a également remporté l’Euro 2024 avec la Roja. Interrogé sur ses ambitions avant la cérémonie du 26 octobre à Londres, le milieu de terrain de 30 ans ne cache pas son envie d’être sacré.

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« Pourquoi pas ? La vérité, c’est qu’au niveau collectif, j’ai été le joueur qui a gagné le plus de titres. Le Ballon d’Or est un trophée magnifique, que tous les joueurs veulent gagner. Le fait que l’on parle de moi me rend heureux parce que cela signifie que mon travail est reconnu. Il est normal que les attaquants aient de meilleures statistiques que les milieux, les défenseurs ou les gardiens. Mais ces dernières années, Modric et Rodri l’ont remporté », rappelle Fabian Ruiz.