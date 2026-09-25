Accueil - PSG mercato - Mercato : Le Barça réfute pour JJ Gabriel, le PSG à l’affût

Contrairement aux rumeurs assurant que JJ Gabriel était bien parti pour rejoindre le Barça cet hiver, Deco a démenti un intérêt pour le crack de Manchester United. Une aubaine pour le PSG, également annoncé sur les traces du joueur de 15 ans.

Mercato PSG : JJ Gabriel pas dans les plans du Barça ?

JJ Gabriel et son entourage sont désormais convaincus que son avenir n’est pas du côté de Manchester United. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football mondial, le milieu offensif anglais laisse toutefois ses représentants gérer les discussions avec ses nombreux prétendants avant de choisir le projet le plus adapté à sa progression, selon les informations de Fabrizio Romano.

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Toutefois, une chose semble certaine : le jeune homme veut quitter Old Trafford pour évoluer dans un environnement lui permettant d’apprendre des meilleurs. Formé chez les Red Devils depuis ses 11 ans, JJ Gabriel a même déjà demandé l’annulation de son enregistrement auprès de la direction de Manchester United.

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Également placé dans le viseur du Real Madrid, FC Barcelone, Chelsea, Bayern Munich ou encore le Paris Saint-Germain, l’international anglais des moins de 17 ans aurait une préférence pour la suite de sa carrière. D’après le quotidien espagnol Sport, Gabriel et son entourage auraient déjà prévenu les émissaires du PSG et du Bayern Munich que son choix se porterait sur la Liga en cas de départ de Manchester.

Le natif d’Enfiler aurait une attirance particulière pour le Barça et aurait déjà été aperçu en maillot blaugrana à plusieurs reprises. Toujours selon la même publication ibérique, le joueur et sa famille auraient fait le déplacement jusqu’à Barcelone récemment, alors que Deco aurait intensifié les contacts avec son agent, Ali Barat. Ce qui donne une certaine avance au Barça dans ce dossier. Sauf que le directeur sportif du club catalan réfute tout rapprochement avec le phénomène de Manchester United.

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« Il n’y a rien à dire sur ce garçon. Nous ne sommes pas intéressés par un joueur dans sa situation. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe, ni de s’il est encore joueur de Manchester United. Nous ne sommes pas impliqués. Parler de jeunes joueurs adolescents, ce n’est pas notre affaire », a expliqué Deco lors d’une conférence publique au Portugal.

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Alors que son contrat arrive à son terme à la fin de la saison, Gabriel pourrait évoluer après ses 16 ans, qu’il fêtera le 6 octobre, dans le club de son choix à compter de l’hiver. Si le Barça préfère rester à l’écart de ce dossier, ce n’est pas le cas pour tout le monde.

Le PSG à la lutte avec le Real Madrid pour JJ Gabriel ?

Toujours déterminé à quitter les Red Devils le plus rapidement possible, JJ Gabriel est très convoité. Selon les informations du tabloïd The Athletic, le Real Madrid fait partie des clubs qui sont intéressés par le renfort du jeune attaquant anglais, tandis que le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich poussent également pour obtenir sa signature.

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Chelsea figure lui aussi parmi les prétendants annoncés ces dernières heures. Mais le joueur voudrait grandir loin de la Premier League. La situation est très tendue pour Manchester United puisque Gabriel aurait demandé la résiliation immédiate de son enregistrement auprès du club. Considéré comme l’un des plus grands talents de l’académie mancunienne, celui qui est parfois surnommé « Kid Messi » pourrait donc quitter les Red Devils très tôt dans sa carrière.

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