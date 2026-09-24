Accueil - Mercato FC Nantes - Mercato FC Nantes : Sacha Ziani et Emmanuel Kiah rejoignent Touraine

Le FC Nantes poursuit le développement de ses jeunes joueurs à travers les prêts. Deux éléments de son équipe réserve vont ainsi découvrir un nouveau championnat cette saison. Sacha Ziani et Emmanuel Kiah quittent temporairement la Jonelière pour rejoindre l’Union Foot de Touraine, promue en National 1.

Mercato FC Nantes : Sacha Ziani et Emmanuel Kiah de retour à la fin de la saison ?

Changement de cap pour la jeunesse nantaise ! Le FC Nantes cède temporairement deux de ses pépites. Sacha Ziani et Emmanuel Kiah s’envolent vers l’Union Foot de Touraine, selon La Nouvelle République. Le club tourangeau accueille ces deux milieux de terrain pour un bail d’une saison complète.

Ces transferts réjouissent le pensionnaire de National 1. En effet, l’UF Touraine vient de monter au troisième échelon national. Les deux Canaris quittent donc la réserve nantaise, qui évolue un cran en dessous, en National 2. L’intégration s’accélère déjà. Débarqués ce jeudi matin en Touraine, les deux joueurs ont foulé le terrain d’entraînement dès leur arrivée. Ils ont fait la connaissance de leurs nouveaux coéquipiers.

Sacha Ziani et Emmanuel Kiah en difficulté à Nantes ?

L’histoire de ces deux footballeurs du FC Nantes diffère. Fils de Stéphane Ziani, l’actuel entraîneur de la réserve nantaise, Sacha est un pur produit du centre de formation de la Jonelière. Malheureusement, le jeune homme n’a pas pu montrer son potentiel chez les pros.

L’entraîneur de l’équipe première, Grégory Poirier l’a convoqué trois fois en Ligue 2 cette saison, sans jamais le faire entrer sur la pelouse. Son compère Emmanuel Kiah possède un profil plus défensif. Le milieu camerounais a posé ses valises en Loire-Atlantique l’été dernier seulement.

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Pour l’UF Touraine, l’arrivée de ces renforts dynamise l’entrejeu. Pour les joueurs, ce prêt offre un temps de jeu précieux. Le calendrier s’annonce chargé pour le promu, qui compte sur leur fraîcheur. Nantes observe attentivement cette transition. Les dirigeants espèrent voir leurs protégés s’aguerrir dans ce championnat exigeant.

Au-delà de cette pige d’un an, leurs destins contractuels divergent complètement. Sacha Ziani touche à la fin de son engagement avec Nantes. Son contrat expire l’été prochain, exactement au moment où s’achèvera son prêt en Touraine. Faute d’une prolongation négociée dans les prochains mois, le milieu formé au club partira libre de tout contrat.

Sacha Ziani va prolonger son bail ?

Tout indique que le jeune milieu ne va pas parapher un nouveau bail avec le club de l’Erdre. Il y a déjà de nombreux cracks en équipe pro. Plusieurs joueurs ont rejoint l’équipe cet été. Sacha Ziani va cirer le banc s’il reste à Nantes à cause de la rude concurrence.

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Pour ne va pas vivre le calvaire, il devra quitter le navire. Pour le moment, il n’a pas encore pris une décision fixe concernant son avenir. Il se concentre sur son aventure dans son nouveau club. De solides performances pourraient lui ouvrir des portes inattendues.

À l’inverse, la direction nantaise blinde l’avenir d’Emmanuel Kiah. Le jeune Camerounais reste sous contrat avec les Canaris jusqu’en juin 2029. Le FC Nantes conserve donc un contrôle total sur l’avenir à long terme de ce profil défensif. Il va revenir à la Cité des Ducs à la fin de la saison.

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Ce double mouvement équilibre ainsi les besoins des trois parties. La Touraine gagne deux talents immédiatement opérationnels pour assurer son maintien. Nantes donne de l’expérience à ses jeunes éléments sans fermer la porte à de futurs développements. Enfin, les deux joueurs trouvent un cadre parfait pour exprimer leurs qualités au niveau supérieur. Les supporters tourangeaux attendent désormais leurs premiers pas officiels sous leurs nouvelles couleurs.

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