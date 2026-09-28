Accueil - Football - Mercato AS Monaco : Simon Ebonog ciblé pour succéder à Camara ?

Simon Ebonog reste dans les plans de l’AS Monaco pour le mercato hivernal. Le milieu franco-camerounais de 22 ans, sous contrat avec Le Havre jusqu’en juin 2029 et évalué à 4,5 M€, avait fait l’objet d’un accord de principe avec le club monégasque en fin de mercato pour pallier le départ de Lamine Camara.

Mercato AS Monaco : Pourquoi Simon Ebonog est-il toujours ciblé ?

Selon les informations d’Africafoot, l’AS Monaco avait trouvé un accord de principe avec Simon Ebonog pour anticiper le départ de Lamine Camara. Séduit par son profil, le club de la Principauté avait fait du milieu du Havre une priorité dans les dernières heures du mercato estival. L’opération n’avait cependant pas abouti, puisque le transfert de Camara vers Chelsea a finalement échoué.

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Malgré l’annulation de l’opération initiale, cette piste reste d’actualité. Ebonog figure toujours dans la short-list monégasque et la cellule de recrutement continue de suivre son évolution. Le profil du joueur avait également retenu l’attention de Thiago Scuro, qui cherche des jeunes compétents pour renforcer l’entrejeu et anticiper d’éventuels mouvements.

À 22 ans, Ebonog possède une expérience intéressante en Ligue 1 avec Le Havre. Né à Yaoundé, il dispose de la double nationalité française et camerounaise et compte deux sélections avec l’équipe de France U20. Son profil de milieu central repose notamment sur son activité, sa capacité à porter le ballon vers l’avant et à casser les lignes, mais aussi sur son volume défensif.

Pourquoi le départ de Lamine Camara pourrait-il relancer le dossier ?

Le lien entre Ebonog et Camara est directement lié au mercato monégasque de l’été. L’AS Monaco avait préparé l’éventualité du départ du Sénégalais en ciblant son potentiel successeur. Camara devait rejoindre Chelsea dans les dernières heures du marché, mais le deal a finalement capoté, empêchant également l’arrivée de Ebonog en Principauté.

La situation pourrait évoluer dès janvier. Liverpool a récemment entamé des discussions autour de Camara et pris contact avec son entourage. Les Reds suivent le milieu monégasque depuis plusieurs mois et apprécient son profil, ce qui pourrait maintenir ouverte la perspective d’un départ lors du mercato hivernal.

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Cette possibilité s’inscrit aussi dans un contexte financier qui pousse Monaco à envisager de nouvelles ventes. Interviewé par RMC Sport, le directeur général Thiago Scuro s’est dit : « pas satisfait de l’intersaison, malgré 48 M€ de dépenses et 106 M€ de revenus, avant d’annoncer. On va voir des joueurs partir cet hiver. » Le dossier Camara pourrait donc de nouveau animé le mercato hivernal.

Quelle situation attend Simon Ebonog au mercato d’hiver ?

Le milieu havrais aborde cette période avec une valeur estimée à 4,5 millions d’euros par Transfermarkt et un contrat courant jusqu’au 30 juin 2029. Ces éléments donnent au Havre une position favorable dans d’éventuelles discussions. Il faut noter aussi que plusieurs clubs anglais et espagnols auraient également pris des renseignements sur le joueur.

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Ebonog a disputé cinq rencontres de Ligue 1 cette saison avec Le Havre. Son activité dans l’entrejeu, son impact défensif et sa capacité à faire avancer le jeu correspondent au profil recherché par le club monégasque pour préparer la suite de son effectif. L’AS Monaco devra toutefois composer avec la concurrence et avec la situation de Camara pour déterminer la suite du dossier. Si le Sénégalais venait à quitter la Principauté en janvier, la piste Ebonog pourrait être réactivée. Le Havre pourrait donc être sollicité rapidement. Pour Ebonog, l’enjeu sera aussi de confirmer cette première partie de saison avant de se retrouver au centre d’une rude concurrence entre plusieurs prétendants. Le club normand conserve néanmoins la position de force grâce à la durée du contrat du joueur.