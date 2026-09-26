Accueil - Mercato FC Nantes - Vente du FC Nantes : Waldemar Kita attend le feu vert de la DNCG

Les négociations avancent pour la vente du FC Nantes. Les Kita seraient prêts à plier bagages. Si la DNCG valide le projet d’acquisition, un nouveau propriétaire va prendre les commandes du club.

Vente FC Nantes : Accord entre Kita et les acheteurs ?

Le FC Nantes pourrait-il changer de propriétaire dans les prochains mois ? La question revient une nouvelle fois ces derniers jours. Depuis le début de l’été, plusieurs informations circulent autour d’un possible rachat du club, sans qu’un accord concret n’ait encore été officialisé.

Jeudi, TéléNantes a relancé le dossier en évoquant notamment un projet porté par des investisseurs portugais et français, représentés par l’ancien agent Paulo Tavares. Les négociations seraient en bonne voie. Mais le deal n’est pas encore scellé. Des discussions existent, plusieurs propositions seraient étudiées, mais aucune vente n’est actée. Autrement dit, les intérêts pour le club semblent bien réels.

Le projet d’acquisition du FC Nantes sur la table de la DNCG ?

En revanche, aucune promesse d’achat n’aurait encore été signée. Aucun projet d’acquisition n’aurait non plus été déposé auprès de la DNCG, selon les informations de RMC. Cette étape est obligatoire.

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En cas de projet de reprise, le futur acquéreur devra présenter un dossier au gendarme financier du football français. La DNCG devra ensuite examiner les garanties financières apportées par les candidats au rachat. Cette démarche auprès du gendarme financier du football français demeure obligatoire.

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L’instance dispose ensuite de trois mois pour valider ou rejeter le projet. Le souvenir de l’échec de 2019 reste bien présent dans les mémoires nantaises. À l’époque, un fonds d’investissement anglo-américain mené par l’homme d’affaires Benjamin Leigh Hunt avait saisi la DNCG. Le projet avait finalement capoté en raison d’un manque de garanties bancaires.

Le FC Nantes vendu à 100 millions d’euros ?

La nouvelle piste évoquée présente toutefois des contours différents. Selon TéléNantes, un pool d’investisseurs français et portugais serait disposé à investir environ 100 millions d’euros pour racheter le FC Nantes. Le montant est conséquent. Est-ce que les acheteurs ont les moyens solides pour aller jusqu’au bout ? C’est là le vrai problème.

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Une intention de rachat ne suffit pas. Pour convaincre la DNCG et aller au bout de l’opération, les candidats devront apporter des garanties solides. Ils devront démontrer leur capacité à financer leur projet. Le processus est encore long. Les Kita restent propriétaires du FC Nantes jusqu’à présent. Pas d’accord de vente annoncé. Les négociations vont se poursuivre.

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