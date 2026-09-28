Accueil - Mercato FC Nantes - Vente FC Nantes : Des nouvelles fraîches sur le prix proposé à Kita

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita négocie la vente du club avec des acheteurs franco-portugais. Mais le prix proposé ne convainc pas le dirigeant nantais. Le projet pourrait tomber à l’eau.

Vente du FC Nantes : Waldemar Kita a fixé son prix ?

Les rumeurs concernant le projet de rachat du FC Nantes continuent de circuler. Après les premières révélations sur une possible vente du club à un groupe franco-portugais, de nouveaux éléments viennent préciser les contours de l’opération.

La semaine dernière, plusieurs informations faisaient état d’un projet de reprise du FC Nantes porté par Paulo Tavares. L’agent portugais, qui avait déjà tenté de racheter l’AS Saint-Étienne en 2024, serait à nouveau engagé dans cette opération en France. Selon les nouvelles informations publiées ce lundi par L’Equipe, le prix proposé pour la vente de la Maison Jaune serait désormais inférieur à 50 millions d’euros.

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Une somme très éloignée des exigences affichées jusqu’ici par Waldemar Kita. Le propriétaire du FC Nantes avait, ces derniers temps, fixé le montant attendu pour une cession autour de 95 millions d’euros. L’écart entre les deux chiffres est donc considérable.

Marcelo dans un rôle d’ambassadeur au FC Nantes ?

Le volet financier n’est pas le seul élément qui attire l’attention. Plusieurs personnalités du monde du sport pourraient également être associées à cette initiative. Parmi elles figure Marcelo, ancienne star du Real Madrid et du football brésilien.

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L’ancien latéral gauche pourrait ainsi rejoindre le projet dans un rôle d’ambassadeur. Une fonction qui lui permettrait de représenter ou de promouvoir le futur projet sans nécessairement intervenir dans la gestion quotidienne du club. Marcelo pourrait rester à distance, tout en apportant son image et sa notoriété à l’opération.

Kita va-t-il vendre le FC Nantes pour 50 millions d’euros ?

Marcelo ne serait pas le seul ancien joueur cité dans le dossier. Fabrice Pancrate, passé notamment par le Paris Saint-Germain et le FC Nantes, aurait participé à la recherche de potentiels investisseurs. D’autres profils connus seraient également susceptibles de rejoindre le projet. C’est notamment le cas de Cyril Linette, ancien directeur des sports de Canal+, ainsi que de Charles Kashema, ancien basketteur.

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Le projet ne reposerait donc pas uniquement sur des investisseurs, mais chercherait aussi à s’entourer de personnalités issues du sport et des médias. Pour le moment, Waldemar Kita et les potentiels acheteurs n’ont pas encore trouvé un accord. Le dirigeant polonais pourrait refuser de céder le FC Nantes pour 50 millions d’euros. Il se montre ouvert à une vente du club, mais pas à n’importe quel prix. Le deal pourrait capoter.

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