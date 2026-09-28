Accueil - As Monaco - Mercato AS Monaco : 40 M€ pour vendre Mamadou Coulibaly ?

Après un début de saison convainquant, Mamadou Coulibaly, milieu français de 22 ans formé à l’AS Monaco, est suivi par Brentford, Newcastle, Naples et l’Atlético de Madrid. Le club monégasque, qui souhaite prolonger son contrat jusqu’en 2030, pourrait réclamer entre 35 et 40 millions d’euros en cas de départ.

Mercato AS Monaco : Pourquoi Mamadou Coulibaly attise-t-il des convoitises ?

L’AS Monaco voit son jeune milieu de terrain susciter un intérêt grandissant sur le marché européen. D’après Fussball News, Brentford, Newcastle, Naples et l’Atlético de Madrid suivent la situation de Mamadou Coulibaly. Toutefois, aucun de ces clubs n’a pas transmis d’offre concrète à Monaco jusque là.

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Né à Paris, le milieu défensif a franchi les étapes de formation à Monaco avant de s’installer progressivement dans le groupe professionnel. L’attention particulière de ces clubs s’explique notamment par la progression du Français depuis le début de la saison. Formé à La Diagonale, Coulibaly a été titularisé lors des trois premières journées de Ligue 1 contre Le Havre, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Malheureusement, il a ensuite été stoppé par une blessure au quadriceps, qui l’a privé des deux dernières rencontres face à Strasbourg et au RC Lens.

Son profil intéresse aussi par sa polyvalence. Gaucher, capable d’évoluer dans un double pivot et d’apporter son impact dans les duels comme dans les courses vers l’avant, il peut également jouer plus haut ou sur le côté droit. Des caractéristiques qui intéressent les clubs anglais, italiens et espagnols présents sur le dossier.

Quel avenir Monaco prépare-t-il pour Mamadou Coulibaly ?

Malgré les sollicitations extérieures, l’AS Monaco ne souhaite pas se séparer de son milieu de terrain à court terme. Le joueur est actuellement sous contrat jusqu’au 30 juin 2028, mais le club de la Principauté travaille sur une prolongation anticipée qui pourrait l’engager jusqu’en juin 2030. La volonté du club de sécuriser son avenir se traduit aussi par l’augmentation de sa valeur marchande. Selon Transfermarket, sa valeur marchande, estimée à 15 millions d’euros en juin, a atteint 20 millions en septembre. Monaco entend donc conserver sa pépite plutôt que d’ouvrir les négociations dans l’immédiat.

Coulibaly serait lui-même disposé à poursuivre son aventure sur le Rocher. Après avoir connu une importante période d’arrêt liée à une rupture des ligaments croisés, le milieu doit désormais retrouver ses sensations après sa blessure au quadriceps. Son objectif immédiat reste de revenir à pleine forme et de poursuivre sa progression avec Monaco, en Ligue 1 comme sur la scène européenne.

Combien Monaco réclamerait-il pour Mamadou Coulibaly ?

Si l’AS Monaco ne prévoit pas de vendre son joueur cet hiver, une offre particulièrement élevée pourrait néanmoins modifier la situation. Toujours avec les informations du journaliste Ekrem Konur autour du dossier, le club monégasque aurait fixé une première base comprise entre 35 et 40 millions d’euros pour envisager un quelconque transfert. Une somme qui avoisine le double de la valeur marchande actuelle du joueur.

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Monaco pourrait également chercher à intégrer des bonus et une clause de revente dans une éventuelle opération. Le club pense ainsi tenir compte du potentiel de son jeune milieu et de la durée supplémentaire de contrat qu’il souhaite lui proposer. International français U21, Mamadou Coulibaly possède également des origines maliennes.

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Pour l’heure, un départ pendant le mercato hivernal apparaît donc peu probable. Brentford, Newcastle, Naples et l’Atlético Madrid devront surtout continuer à suivre l’évolution de Coulibaly, notamment son retour après sa blessure. Si l’un de ces quatre clubs concrétise son intérêt par une offre intéressante, Monaco disposera alors d’un mercato particulièrement chaud à propos de son joyau. Le club aura à choisir entre vendre cher Coulibaly ou le garder pour l’avenir.