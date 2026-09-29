FC Nantes : Fodé Doucouré fait une belle promesse aux supporters

Fodé Doucouré est présenté à la presse. Pour sa première prise de parole officielle, le Malien a affiché ses ambitions. Il connaît l’objectif du FC Nantes et assume pleinement son choix. Désormais, il lui reste à montrer cette détermination sur le terrain.

FC Nantes : Fodé Doucouré a soif de victoire ?

Fodé Doucouré n’est pas arrivé au FC Nantes pour s’amuser. Il est en mission commando. Après une saison pleine au Havre, en Ligue 1, le défenseur malien a choisi de changer d’air cet été pour relever un nouveau défi. Présenté officiellement ce mardi 29 septembre 2026 à la Jonelière, le joueur de 25 ans a expliqué les raisons qui l’ont poussé à rejoindre les Canaris.

Le nouveau Nantais a retrouvé ses repères dans le groupe de Grégory Poirier. Son arrivée, intervenue dans les dernières heures du mercato, s’est notamment accélérée après la nomination de l’entraîneur nantais. Un élément que Doucouré connaît déjà bien. Avant de travailler avec lui à Nantes, les deux hommes s’étaient côtoyés au Red Star.

Grégory Poirier accélère l’arrivée de Fodé Doucouré à Nantes ?

« Mon agent avait déjà entamé la discussion avec le club », a expliqué Fodé Doucouré lors de sa présentation. Les échanges étaient donc engagés avant même l’arrivée de Grégory Poirier. Mais la nomination du technicien a facilité les choses et renforcé l’intérêt du joueur pour le projet nantais.

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« Ensuite, j’ai vu que le coach était arrivé. Ça a facilité les choses même si je discutais avant aussi », a précisé le roc malien. Quelques semaines après son arrivée, Fodé Doucouré assure désormais se sentir bien dans son nouvel environnement. Il affiche une volonté de s’investir pleinement dans son nouveau club. « Maintenant, je me sens bien et je suis prêt à tout donner », a ajouté l’international malien.

Fodé Doucouré va réussir la remontée avec le FC Nantes ?

Le changement de club pouvait surprendre. Doucouré sortait d’une saison en Ligue 1 avec Le Havre et rejoignait un FC Nantes engagé, lui, dans la lutte pour retrouver l’élite. Un choix que le joueur ne considère pas comme une régression. Pour lui, le statut du FC Nantes et son ambition ont pesé dans la décision. « On le sait très bien, le FCN est un grand club, ça m’a motivé pour venir », a déclaré le joueur.

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Le projet nantais repose aujourd’hui sur un objectif : remonter en Ligue 1. Le défenseur malien promet de livrer de solides performances et permettre aux Canaris de retrouver l’élite à la fin de la saison. « L’ambition est de monter, c’est un nouveau challenge. J’avais besoin de changement, même si ça se passait bien là-bas. Je voulais un nouveau défi dans ma carrière. », a promis le Malien.

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Le choix de quitter Le Havre n’est donc pas lié à une mauvaise expérience. Au contraire. Doucouré sort d’une saison XXL avec le club normand, au cours de laquelle il a disputé 28 rencontres et inscrit trois buts. À 25 ans, il a préféré privilégier un nouveau projet plutôt que de poursuivre dans la continuité.