Accueil - FOOT MONDE - Turquie-Italie : Avant la France, la Nazionale écrase la Turquie (1-4)

L’Italie a largement disposé de la Turquie, 4-1, hier soir pour son deuxième match de Ligue des nations. Trois jours après la défaite douloureuse subie face à la Belgique, les hommes de Roberto Mancini ont réagi de la plus belle des manières.

Comment l’Italie s’est-elle imposée solidement face aux Turcs ?

Avec un effectif remanié, la Squadra Azzurra débute parfaitement la rencontre en s’illustrant dès les premières minutes de jeu par l’intermédiaire de Giacomo Raspadori ; la frappe de l’attaquant de l’Atalanta est détournée en corner par Altay Bayındır. Sur l’action suivante, Alessandro Bastoni s’arrache pour reprendre le corner de Matteo Ruggeri et permettre à la Nazionale de mener 1-0 (9e).

L’Italie double la mise treize minutes plus tard par l’intermédiaire de Davide Frattesi. À la suite d’une tentative de Michael Kayode repoussée par le portier turc, le milieu de la Lazio profite de la passivité de la défense turque pour marquer dans le but vide. Le latéral droit de Brentford, déjà à l’origine du second but italien, est cette fois-ci récompensé de ses efforts en inscrivant son tout premier but en sélection (27e).

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Réalistes, les hommes de Roberto Mancini se font surprendre dès l’entame du second acte. Esseulé au second poteau, l’ailier turc, Barış Yılmaz, profite de la sortie hasardeuse de Gianluigi Donnarumma pour propulser le ballon au fond des filets (47e). L’espoir de remontada est néanmoins de courte durée, puisque la tête plongeante de Francesco Pio Esposito permet à l’Italie de reprendre le large au tableau d’affichage (51e).

Quatre minutes plus tard, Barış Yılmaz pense s’offrir un doublé, mais le but est finalement refusé pour une position de hors-jeu d’Oğuz Aydın. Les frappes imprécises d’Arda Güler (78e) et de Kerem Aktürkoğlu (80e) ne changent rien au résultat et l’Italie s’impose nettement 4-1 à Bursa.

Quelle a été la réaction de Roberto Mancini ?

Devant les médias, le sélectionneur italien, Roberto Mancini, est revenu sur la très bonne prestation collective proposée par son équipe : « Je suis satisfait parce que les garçons ont bien joué sur une pelouse difficile et ce n’était pas facile. Ils ont réalisé de très belles choses et je suis heureux pour eux parce qu’ils le méritent », a déclaré l’ancien entraîneur d’Al-Sadd à Sky Sport Italia.

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Le technicien italien a révélé sa tactique payante en attaque : « J’avais demandé aux attaquants de démarrer tous les deux sur les côtés, avec Sebastiano (Esposito) qui devait rester large à gauche et Giacomo (Raspadori), en revanche, qui devait repiquer dans l’axe pour aider Pio (Esposito) avec Michael (Kayode), qui pouvait attaquer à droite. »

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L’Italien a salué le « très bon » match de Michael Kayode pour ses débuts en sélection. Mancini poursuit en mettant en avant l’état d’esprit de son groupe : « L’équipe a exercé un pressing vers l’avant, a conservé le ballon et l’a fait circuler correctement. Raspadori a exécuté ce que nous lui avions demandé et a livré un bon match », a-t-il ajouté à propos du numéro 10 italien.

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L’Italie peut-elle rivaliser face à la France ?

Auteure d’une rencontre totalement maîtrisée de A à Z, l’Italie de Roberto Mancini doit maintenant confirmer ce rebond, dès vendredi, face au double champion du monde, la France. Tout comme leur futur adversaire, la Squadra Azzurra a fait tourner son effectif hier soir. Cette rotation permettra à certains cadres, comme Nicolò Barella, d’être à 100% de leurs capacités face aux hommes de Zinédine Zidane.

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Logiquement outsider face aux Bleus, Roberto Mancini est néanmoins prêt à relever le défi qui l’attend vendredi soir : « Les joueurs ont compris qu’ils pouvaient faire de bonnes choses, c’est cela qui est important. Nous allons maintenant tenter de prouver notre valeur en France. Nous devons récupérer nos forces pour vendredi, ce ne sera pas simple », a pour autant affirmé l’ancien manager de Manchester City.

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Victorieuse hier soir à Bursa, l’Italie empoche ses premiers points de la compétition et revient à hauteur de la Belgique au classement (3 points). Efficaces devant le but et justes techniquement, les Italiens devront maintenant réitérer cette très belle performance face aux Bleus de Zinédine Zidane ce vendredi. La rencontre sera à suivre à partir de 20h45 sur TF1.