ASSE : Stassin, Miladinovic, Annan, le bilan des joueurs prêtés

Lucas Stassin a rapidement marqué avec le FC Séville avant d’être stoppé par une blessure, tandis que d’autres joueurs prêtés par l’ASSE ont connu des débuts contrastés. Entre temps de jeu important, titularisations régulières et situations encore bloquées, les premiers mois des Verts prêtés offrent des résultats très différents.

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D’après Peuple Vert, plusieurs joueurs prêtés par l’ASSE ont déjà réussi à obtenir un temps de jeu conséquent depuis leur départ cet été. Lucas Stassin s’est notamment distingué au FC Séville avec un but dès sa première apparition, avant d’enchaîner deux titularisations en Liga. L’attaquant belge, prêté pour 2,5 millions d’euros avec une option d’achat fixée à 25 millions d’euros, a ensuite été victime d’une blessure myofasciale à l’adducteur long droit à La Corogne.

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Ebenezer Annan s’est également installé dans son nouveau club. Le latéral gauche ghanéen, prêté au Rapid Bucarest avec option d’achat, a disputé trois rencontres, toutes comme titulaire. Jebryl Sahraoui a lui aussi beaucoup joué avec Aubagne, où il compte six apparitions, dont cinq titularisations, ainsi qu’un but. Après sa grave blessure au genou en 2025, le milieu de 21 ans retrouve ainsi ses performances.

À Pau, Axel Dodote s’est imposé dans la défense. Le joueur de 19 ans a disputé six rencontres de Ligue 2, dont cinq titularisations, pour 472 minutes. Luan Gadegbeku connaît en revanche un temps de jeu plus limité avec le même club, avec une seule titularisation et quatre entrées en jeu.

Comment évoluent Miladinovic et N’Guessan ?

Igor Miladinovic a choisi le retour en Serbie pour relancer sa carrière. Prêté au Partizan Belgrade avec option d’achat, le milieu offensif de 23 ans s’est rapidement installé dans le onze. Il totalise sept apparitions toutes compétitions confondues, avec un but et deux passes décisives, dont une sur la scène européenne. Son entraîneur Saša Ilić a également souligné son apport après ses premières prestations : « Il est certain que Miladinović est un atout pour le Partizan, comme en témoignent ses performances lors des derniers matchs. Il apporte beaucoup. »

Djylian N’Guessan connaît pour sa part une découverte plus progressive de la Ligue 1. Le jeune attaquant de 18 ans, qui rejoindra Liverpool la saison prochaine après avoir signé un pré-contrat, a effectué deux entrées en jeu avec Brest, contre le Paris Saint-Germain puis Auxerre. Son prêt lui permet d’accumuler ses premières expériences au plus haut niveau avant son départ pour l’Angleterre.

Pourquoi Ekwah, Moueffek et Stojkovic attendent-ils encore ?

Pierre Ekwah connaît une situation plus compliquée à l’AJ Auxerre. Après son départ de Saint-Étienne, le milieu de 24 ans n’a disputé que trois rencontres de Ligue 1, toutes comme remplaçant, pour seulement 35 minutes. Son prêt avec option d’achat ne lui offre donc pas encore le temps de jeu espéré.

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Quant à Aïmen Moueffek, il n’a toujours pas joué avec Cádiz en deuxième division espagnole. Le milieu de 25 ans, prêté avec option d’achat, n’avait pas été retenu dans le groupe lors de ses premières semaines avant d’apparaître récemment parmi les joueurs convoqués. Pour boucler la liste, Strahinja Stojkovic reste également en attente de ses premières minutes avec l’OFK Beograd. Le latéral droit de 19 ans, prêté sans option d’achat, n’a pas encore disputé de rencontre en championnat.

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