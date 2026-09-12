Mercato OGC Nice : Alidu Seidu dit oui, INEOS doit encore valider

Écarté du groupe professionnel du Stade Rennais, Alidu Seidu a fait savoir qu’il était favorable à une arrivée à l’OGC Nice. Le défenseur ghanéen de 26 ans veut retrouver du temps de jeu, et le club azuréen cherche un renfort défensif après la rupture des ligaments croisés d’Antoine Mendy. Le dossier reste suspendu à la validation budgétaire d’INEOS.

Mercato OGC Nice : Alidu Seidu a donné son accord de principe

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L’OGC Nice s’est positionné sur Alidu Seidu après la blessure d’Antoine Mendy, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur. L’information a d’abord été donnée par L’Équipe, puis complétée par Footy-Africa, qui rapporte la position du joueur.

« Alidu est ouvert à l’idée de rejoindre Nice. Il veut simplement jouer », confie une source proche du joueur au média spécialisé, qui ajoute que rien n’est encore acté : « Rien n’a encore été convenu, mais les discussions progressent. »

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Sous contrat avec Rennes jusqu’en juin 2029, Seidu ne s’entraîne plus avec l’équipe première et travaille individuellement. Il n’est apparu sur aucune feuille de match cette saison sous les ordres de Franck Haise.

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Pourquoi Nice peut encore recruter après la fermeture du mercato

Le mercato estival français a fermé le 1er septembre 2026. Le mot « joker » revient souvent dans ce dossier, mais il recouvre deux dispositifs bien distincts du règlement administratif de la LFP, et un seul s’applique ici.

Le joker médical, d’abord, est très encadré. Il ne peut être activé qu’en cas de décès d’un joueur sous contrat, de blessure grave d’un gardien, ou de blessure grave contractée par un joueur en sélection nationale et entraînant une indisponibilité d’au moins trois mois. Antoine Mendy s’étant blessé sous le maillot niçois, ce dispositif ne s’applique pas, comme cela avait déjà été rappelé dans d’autres dossiers de Ligue 1.

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Le second mécanisme, celui du joker dit simple, autorise un club à enregistrer un joueur déjà licencié en France jusqu’à la veille du mercato hivernal. C’est cette voie qui rend l’opération possible : titulaire d’une licence délivrée par la FFF au Stade Rennais, Alidu Seidu entre dans les critères. Nice ne pourrait en revanche pas recruter un joueur venu d’un championnat étranger par ce biais.

Ce point explique aussi pourquoi le club azuréen se concentre sur des profils évoluant déjà en France, et pourquoi le calendrier n’est pas si contraint : la fenêtre reste ouverte jusqu’à la fin décembre.

Qui est Alidu Seidu, le défenseur ghanéen de Rennes

Formé à la JMG Academy d’Abidjan, Alidu Seidu est arrivé en France à 19 ans au Clermont Foot avant de rejoindre le Stade Rennais en 2024 contre environ 11 millions d’euros. International ghanéen à 25 reprises, il a disputé 21 rencontres la saison dernière, dont 13 comme titulaire.

Latéral droit de formation, il a la particularité de pouvoir occuper tous les postes de la défense, d’un côté comme de l’autre. Ce profil polyvalent correspond au besoin niçois, le club ayant perdu coup sur coup Antoine Mendy et Moïse Bombito.

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Ce qui a fait échouer son départ cet été

La piste niçoise prend une forme différente des intérêts manifestés durant le mercato estival. L’Olympique de Marseille et le RC Strasbourg avaient tenté de recruter le défenseur, et un accord avait même été trouvé entre Seidu et le Racing sur les conditions personnelles.

L’opération a buté sur les exigences rennaises. Le club breton réclamait environ 10 millions d’euros pour un transfert définitif, une somme que Strasbourg n’était pas en mesure de réunir. Le joueur avait pourtant insisté pour partir avant la clôture du 1er septembre.

Trois mois après, la donne financière a changé. Un prêt, assorti ou non d’une option d’achat, coûterait nettement moins cher à Nice qu’un transfert sec, et permettrait à Rennes de faire baisser une masse salariale immobilisée pour un joueur qui ne joue pas.

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Le feu vert d’INEOS reste la dernière étape

Aucun accord définitif n’a encore été trouvé entre les deux clubs. Le Gym doit obtenir la validation de son budget auprès d’INEOS, propriétaire du club, avant d’aller plus loin. Une homologation par la LFP sera ensuite nécessaire, la DNCG pouvant s’opposer à une opération jugée incompatible avec la masse salariale du club.

En attendant, Olivier Pantaloni doit composer avec un effectif défensif réduit. Nice, qui n’a pas encore gagné cette saison, se déplace à Auxerre ce samedi à 20h45 pour la 4e journée de Ligue 1.