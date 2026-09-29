Mercato : Fabian Ruiz dévoile son prochain club après le PSG

Récemment prolongé au PSG jusqu’en juin 2028 avec une année en option, Fabian Ruiz sait déjà ce qu’il veut faire après l’aventure dans la capitale. En conférence de presse ce mardi, le milieu de terrain espagnol a dévoilé sa prochaine destination après le Paris SG.

Mercato PSG : Fabian Ruiz révèle le dernier club de sa carrière professionnelle

Fabian Ruiz est plus que jamais heureux au Paris Saint-Germain. Mais le milieu de terrain de 30 ans se projette sur son avenir et s’imagine de retour en Liga. Arrivé à l’été 2022 en provenance du Napoli pour 22,5 millions d’euros, l’international espagnol a carrément changé de dimension depuis l’avènement de Luis Enrique sur le banc du club de la capitale.

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Aux côtés de Vitinha, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery, le natif de Los Palacios y Villafranca s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Récemment prolongé jusqu’en juin 2028 avec une saison supplémentaire en option, Fabian Ruiz compte encore glaner des trophées avec le Paris Saint-Germain après avoir tout rafler ces deux dernières années.

Pour autant, le compatriote de Lamine Yamal ne compte pas raccrocher les crampes sous le maillot rouge et bleu. De passage en conférence de presse ce mardi après-midi, l’ancien joueur du Napoli a publiquement réaffirmé sa volonté de retourner chez lui, en Andalousie, pour terminer sa carrière.

« Je suis le Betis dès que je peux. Je suis heureux de tous leur succès. Je suis un supporter du Betis, tout le monde le sait », a déclaré Fabian Ruiz, avant de préciser : « j’aimerais terminer ma carrière au Betis. Je suis sûr que cela pourrait être possible à l’avenir. Ce n’est pas le moment, mais cela se fera à l’avenir. »

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Formé au Betis, Ruiz y a évolué entre 2014 et 2018, avec un prêt à Elche, avant de rejoindre le SSC Naples puis le Paris SG en 2022. Son lien affectif avec les pensionnaires du stade Benito-Villamarín reste très fort, ce qui explique le plan d’un retour en Andalousie pour boucler la boucle.

Un départ du Paris SG en perspective pour Fabian Ruiz ?

À 30 ans révolus, Fabian Ruiz est encore lié au Paris Saint-Germain pour les deux prochaines saisons. Un retour au Betis Séville pourrait donc intervenir dans la dernière phase de sa carrière, une fois son contrat à Paris arrivé à échéance ou dès l’été prochain si le club espagnol consent à verser une indemnité de transfert au double champion d’Europe en titre.

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Si son avenir semble ainsi tout tracé, le Champion du monde 2026 a tout de même rappelé qu’il n’était pas pour autant presser de quitter le club du président Nasser Al-Khelaïfi. En attendant, Fabian Ruiz espère que le jury du Ballon d’Or portera son choix sur lui après une saison exceptionnelle avec le Paris SG et un sacre mondial avec la Roja.

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« Il ne s’agit pas de faire campagne, il s’agit de reconnaître ton travail. On aime tous être reconnus pour notre travail. C’était une saison exceptionnelle pour moi, j’ai eu la chance de remporter la plus prestigieuse des compétitions avec le Mondial et aussi une autre Ligue des Champions, les compétitions les plus importantes. Ça fait toujours plaisir d’être reconnu pour son travail », a notamment déclaré le numéro 8 du Paris Saint-Germain. Pou rappel, le champion d’Europe 2024 est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2028 et il est actuellement valorisé à 30 millions d’euros selon le site Transfermarkt.