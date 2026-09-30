Accueil - As Monaco - AS Monaco : Vanderson au cœur des discussions pour prolonger

L’AS Monaco est actuellement en discussions avec Vanderson pour prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2028. Le latéral droit brésilien, resté sur le Rocher malgré des sollicitations durant le mercato estival, a retrouvé une place importante dans le groupe monégasque.

Pourquoi l’AS Monaco veut-elle prolonger Vanderson ?

Selon les informations de L’Équipe, l’AS Monaco a entamé des discussions avec l’entourage de Vanderson au sujet d’une prolongation de son contrat. Le Brésilien, lié au club jusqu’en juin 2028, fait partie des joueurs de l’effectif dont la situation est actuellement étudiée par la direction monégasque, après les dossiers de Paris Brunner et Mamadou Coulibaly.

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Après un mercato estival durant lequel l’avenir du latéral droit avait été au centre des interrogations, le club décide de le prolonger. Vanderson était notamment suivi par l’Inter Milan, tandis qu’Arsenal surveillait également sa situation. Monaco avait fixé son prix à 40 millions d’euros et aucune de ces pistes n’a finalement abouti avant la fermeture du marché. Le joueur est donc resté en Principauté, où il poursuit désormais sa saison sous les ordres de Filipe Luis.

Comment Vanderson a-t-il relancé sa situation à Monaco ?

Après une saison 2025-2026 compliquée, Vanderson a retrouvé du temps de jeu depuis le début du nouvel exercice. Le technicien brésilien Filipe Luis lui a accordé sa confiance en le titularisant devant Jordan Teze. Le latéral droit compte déjà sept apparitions cette saison, dont cinq en Ligue 1, alors qu’il avait terminé la précédente campagne sur une blessure qui l’avait privé de la Coupe du monde 2026.

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Arrivé à Monaco à l’été 2022, Vanderson est désormais le deuxième joueur le plus ancien de l’effectif, derrière Alexandre Golovin. Il a disputé 155 rencontres sous le maillot monégasque. Sa valeur est actuellement estimée à 18 millions d’euros par Transfermarkt, soit un montant nettement inférieur aux 40 millions d’euros réclamés par l’ASM lors du mercato estival.

Que représente le retour de Vanderson avec le Brésil ?

Vanderson a également profité de son retour en sélection brésilienne pour se mettre en évidence. Appelé pour remplacer Wesley, forfait, le défenseur monégasque a été titularisé face à l’Australie ce mardi et a inscrit le premier but de sa carrière internationale lors de la victoire brésilienne.

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Pour sa huitième sélection, le latéral droit a ouvert le score d’une belle frappe dans la lucarne, avant que le Brésil ne s’impose 4-2. Cette réalisation tombe bien près d’un an après sa dernière apparition avec la Seleção et vient accompagner son retour en forme avec Monaco. Vanderson est donc désormais engagé dans des discussions pour prolonger son aventure sur le Rocher.