Accueil - Mercato OM - L’OM en crise : De Bono pose un ultimatum à Bruno Genesio

L’Olympique de Marseille doit vite sortir de la zone de relégation. Bruno Genesio n’a plus beaucoup de temps. Jean-Charles De Bono l’interpelle directement avant le déplacement à Troyes.

Jean-Charles De Bono dément le salaire XXL de Bruno Genesio

Arrivé en héros l’été dernier, Bruno Genesio se heurte à de grosses difficultés à l’Olympique de Marseille. Son équipe enchaine les déconvenues. 5 défaits en 6 matchs, son bilan sur le banc phocéen est loin d’être pas rassurant. Le début du mandat de l’entraîneur de l’OM a été analysé dans le talk-show de Football Club de Marseille par Jean-Charles De Bono.

Le consultant sportif a dans un premier temps démenti les rumeurs d’un salaire XXL de 400 000 euros que percevrait Bruno Genesio chaque mois. L’ancien joueur assure en effet que le technicien marseillais émarge à environ 250 000 euros brut mensuels. Le palier supérieur des 400 000 euros étant conditionné à des objectifs spécifiques.

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Jean-Charles De Bono déclare : « attention, Bruno Genesio ne touche pas 400.000 euros par mois. Il gagne 250.000 euros brut par mois, les 400.000 euros c’est avec les clauses en cours de saison. C’est-à-dire si l’OM est l’européen, s’il gagne la Coupe de France ».

Un mois d’octobre décisif pour éviter le chaos à Marseille

Bruno Genesio se retrouve aujourd’hui dans une position inconfortable. Son équipe occupe actuellement l’avant-dernière place du championnat. Cette position de relégable aurait autrefois embrasé la Commanderie. Mais la fronde des supporters cible en priorité la politique d’austérité de Frank McCourt.

L’entraîneur de l’OM a été privé de recrue durant le mercato d’été. Il est contraint de composer avec un effectif restreint. Et les blessures de Derek Cornelius et Amine Gouiri ne lui facilitent pas la tâche. Le technicien français doit tout de même limiter la casse.

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Le mois d’octobre s’annonce comme un véritable juge de paix aux yeux de Jean-Charles De Bono. Les échéances à venir offriront au coach de l’Olympique de Marseille l’opportunité ou l’obligation de redresser la barre face à des adversaires directs.

Un programme dense pour les Phocéens

De Bono persiste : « Là, on a une série de 6-7 matchs en un mois, et si ça se passe mal, on fait quoi ? On ne veut pas qu’il s’en aille, mais face à Troyes, Angers et Le Havre, c’est à lui de trouver des leviers pour battre ces équipes-là. Là, il sera un peu responsable ».

Le programme ne laisse plus aucune place à l’erreur. L’OM enchaînera un déplacement sur la pelouse de Troyes le 11 octobre prochaine, avant d’accueillir Olympiakos en Ligue Europa. Bruno Genesio et ses troupes effectueront en suite un voyage à Angers le 18 octobre, suivi la réception du Havre au Stade Vélodrome le 25 octobre.