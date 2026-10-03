Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Les supporters dans le top 5 des publics les plus encadrés

Les supporters de l’ASSE figurent parmi les cinq publics les plus concernés par les mesures restrictives lors des déplacements en France, selon une enquête de l’Association Nationale des Supporters (ANS). Cette étude s’intéresse également aux conditions d’accueil réservées aux supporters visiteurs à Geoffroy-Guichard.

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Les déplacements des supporters stéphanois sont particulièrement encadrés. D’après l’enquête de l’ANS, une large majorité des déplacements en Ligue 1 fait désormais l’objet d’arrêtés préfectoraux ou ministériels prévoyant notamment des jauges réduites, des itinéraires imposés ou encore des rendez-vous obligatoires.

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Pour les groupes de supporters, préparer un déplacement ressemble ainsi parfois davantage à une opération logistique qu’à une simple sortie au stade. Dans ce classement des publics les plus concernés par ces restrictions, l’ASSE apparaît dans le top 5, derrière le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, et au même niveau que le RC Lens et l’Olympique Lyonnais.

Un constat qui illustre la pression administrative qui pèse sur plusieurs grandes communautés de supporters, sans pour autant signifier que toutes les mesures sont identiques d’un club à l’autre.

Que reproche-t-on réellement à Geoffroy-Guichard ?

Le paradoxe est saisissant. Le public stéphanois est fortement encadré lorsqu’il voyage, tandis que Geoffroy-Guichard est lui-même observé à la loupe lorsqu’il reçoit des supporters adverses. L’enquête, basée sur plus de 1 500 réponses portant sur la saison écoulée, attribue à l’enceinte stéphanoise une note moyenne de 2,65 sur 4 concernant l’accueil des visiteurs.

Dans le premier tiers de son enquête, l’ANS rapporte notamment les critiques formulées autour des contrôles à l’entrée du parcage. Le document évoque une « double fouille » dans 77 % des cas à Geoffroy-Guichard et mentionne même des « triples fouilles constatées », avec des interventions de la Section d’Intervention Rapide (SIR) jugées particulièrement intrusives par certains visiteurs.

Une note qui place Saint-Étienne où dans le paysage français ?

Avec ses 2,65/4, Geoffroy-Guichard se situe légèrement sous la moyenne nationale annoncée par l’ANS, établie à 2,71/4. L’écart reste donc limité sur le papier, mais certains détails du rapport expliquent pourquoi l’enceinte stéphanoise fait l’objet de critiques ciblées, notamment autour de l’accumulation des contrôles avant l’accès au parcage. L’écart avec d’autres grands stades est toutefois beaucoup plus marqué.

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Le Parc des Princes obtient 1,38/4, tandis que le Stade Vélodrome atteint 3,15/4 dans cette enquête. L’ANS estime, dans ses recommandations, qu’une réflexion doit être menée sur la doctrine d’emploi des forces de l’ordre et sur la multiplication des contrôles. L’objectif affiché est de préserver « l’aspect populaire du football », alors que les supporters dénoncent régulièrement des dispositifs qu’ils considèrent disproportionnés.

Que retenir de cette enquête pour l’ASSE ?

Cette étude place donc l’ASSE dans une situation à double visage. À l’extérieur, ses supporters font partie des publics les plus fréquemment soumis aux restrictions administratives. A domicile, Geoffroy-Guichard apparaît comme une enceinte où les procédures de contrôle des visiteurs sont particulièrement présentes.

Deux réalités qui concernent directement l’expérience des supporters, mais qui ne doivent pas être confondues avec une remise en cause globale de la sécurité dans les stades. Le chiffre des 77 % constitue surtout l’un des éléments les plus concrets du rapport concernant Saint-Étienne.

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Reste désormais à savoir si les recommandations de l’ANS entraîneront des évolutions dans les prochains mois. Pour les supporters, une chose demeure certaine : entre les arrêtés préfectoraux à l’extérieur et les contrôles renforcés au Chaudron, le voyage vers un match de football ressemble parfois à un parcours semé de barrières avant même le coup d’envoi.