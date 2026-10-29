Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes : Kita prêt à partir, la vente tourne au fiasco

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Waldemar Kita veut quitter le FC Nantes, il le répète depuis l’été. Mais c’est lui qui a refermé la seule porte de sortie sérieusement entrouverte. Depuis l’arrêt des discussions avec Phenix Capital, le 22 octobre, le propriétaire des Canaris n’a plus de repreneur identifié. Et son club pointe à la 15e place de Ligue 2.

Waldemar Kita a stoppé la vente trois jours après son ultimatum

Tout semblait pourtant lancé. Le 28 septembre, Kita entrait en négociations exclusives avec Phenix Capital, la structure associée à Paulo Tavares et à un groupe d’investisseurs. Une promesse de vente avait été signée et le comité social et économique du club convoqué. On ne franchit pas cette étape pour un simple tour de table.

Le propriétaire avait fixé au 19 octobre la date limite pour obtenir les garanties financières. Il a tranché trois jours plus tard. Dans son communiqué, le FC Nantes reproche à l’acheteur de ne pas avoir apporté les garanties annoncées ni constitué un dossier complet pour la DNCG, le gendarme financier du football français. La promesse de vente est devenue caduque, et Kita a jugé le projet « manifestement pas sérieux ».

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Le camp Tavares plaidait encore le délai. Selon lui, deux investisseurs restaient à mobiliser et une dizaine de jours aurait suffi pour finaliser. Près de 30 millions d’euros auraient été présentés sur un compte, alors que le prix évoqué dans les discussions se situerait entre 100 et 125 millions d’euros. Aucun de ces montants n’a été confirmé officiellement.

« Il est peut-être important que je passe la main »

À la mi-septembre, le dirigeant nantais avait ouvert la porte sans détour : « Aujourd’hui ou demain, il est peut-être important que je passe la main. » Il évoquait alors trois propositions de rachat, protégées par des clauses de confidentialité, et assurait ne pas être pressé. Avec une pointe d’autodérision, il ajoutait : « Peut-être que j’achèterai un autre club… Quand on est cinglé, on l’est jusqu’au bout. »

De ces trois dossiers, il ne reste pas grand-chose. Phenix Capital est sorti du jeu, l’un des deux autres projets se serait retiré et aucune négociation ne serait en cours à ce jour. Propriétaire du club depuis 2007, Kita garde la main sur le calendrier. Il vendra, mais à ses conditions.

Pour les supporters, qui réclament depuis des années la fin de l’ère Kita, le scénario a un goût amer : le président parle de départ, mais personne ne le remplace.

Une vente du FC Nantes qui se joue aussi sur le terrain

Relégué le 8 mai à Lens, le FC Nantes ne s’est pas relevé. Après dix journées, les Canaris comptent 8 points, avec deux victoires, deux nuls et six défaites. Les deux derniers revers ont laissé des traces : 2-3 à la Beaujoire contre Dunkerque, puis 1-0 à Saint-Étienne samedi dernier.

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Grégory Poirier, arrivé fin août pour succéder à Michel Der Zakarian, est déjà fragilisé. Une partie du club souhaiterait son départ et la famille Kita serait mécontente. Il reçoit Clermont ce vendredi 30 octobre avec très peu de marge.

Pour un futur acheteur, ces résultats comptent autant que les garanties bancaires. Un club englué dans la seconde moitié de Ligue 2 se vend plus difficilement qu’un candidat à la remontée. Waldemar Kita veut partir, c’est entendu. Il lui faut maintenant trouver quelqu’un prêt à payer son prix pour un FC Nantes dont la valeur sportive s’effrite match après match.