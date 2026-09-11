Accueil - FC Nantes - FC Nantes : Grosse inquiétude avant Sochaux !

Le FC Nantes pourrait enregistrer un nouveau forfait avant son déplacement à Sochaux. Yanel Zézé est incertain pour ce choc en Ligue 2.

FC Nantes : Yanel Zézé forfait face à Sochaux ?

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Les pépins physiques s’accumulent au FC Nantes. Avant de défier Sochaux ce samedi, Grégory Poirier voit son groupe se fragiliser davantage. Deux forfaits sont déjà confirmés : Fabien Centonze, toujours gêné au genou droit, et Killian Corredor, encore convalescent après sa blessure aux ischio-jambiers.

L’infirmerie pourrait accueillir un pensionnaire de plus. Face aux journalistes ce jeudi, l’entraîneur nantais a révélé une nouvelle inquiétude concernant son gardien Yanel Zézé. Touché lui aussi, le portier doit passer des examens complémentaires pour déterminer sa présence ce week-end.

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Cette situation complique encore les plans de l’entraîneur nantais. Car même le retour de Patrik Carlgren ne garantit pas sa présence à Sochaux. Son retour au FC Nantes a bien été officialisé jeudi, mais Poirier ne sait pas encore s’il sera qualifié à temps pour la rencontre.

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Si Yanel Zézé devait finalement déclarer forfait et que Carlgren n’était pas qualifié, le FC Nantes se retrouverait dans une situation un peu compliquée. Derrière Maxime Dupé, les solutions pourraient alors être très limitées.