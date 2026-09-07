FC Nantes vs Nancy : La compo de Grégory Poirier a fuité !

Le FC Nantes n’a plus le droit à l’erreur. Après trois défaites pour commencer la saison, les Canaris doivent désormais se relever face à Nancy. La composition du FCN se précise.

FC Nantes vs Nancy : La composition de Grégory Poirier se précise

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Le FC Nantes va défier l’AS Nancy-Lorraine ce lundi à la Beaujoire. L’enjeu est de taille pour le FCN. Rien ne va plus ou presque chez les Canaris. Promis aux premiers rôles, Nantes a sombré d’entrée avec trois défaites consécutives.

La sanction a été immédiate : Michel Der Zakarian a pris la porte. Pour le remplacer, la direction a misé sur Grégory Poirier, et l’électrochoc a partiellement fonctionné. Malmenés à Guingamp la semaine dernière, les Nantais ont accroché un nul (3-3) pour lancer leur saison.

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En face, Nancy avance sereinement. Le début de parcours était timide, mais les hommes d’Oswald Tanchot ont vite trouvé le bon rythme. Deux succès de rang contre Pau (1-0) puis Dunkerque (2-0) ont totalement relancé le groupe. Libérés de la pression du bas de tableau, les Nancéiens débarquent en Loire-Atlantique avec l’ambition de piéger un favori encore fragile.

Côté effectif, le vestiaire nantais reste diminué. Le latéral Centonze et le buteur Corredor (2 réalisations) déclarent tous deux forfaits. Et une autre mauvaise nouvelle tombe pour le FC Nantes. Alexis Mirbach s’est gravement blessé et manquera plusieurs semaines de compétition. L’attaquant Ganago est de retour.

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La composition probable du FC Nantes :

Dupé – Guilbert, Perrin, Sow – Doucouré, Lepenant, Hachem, Younoussa, Tabibou – Cafaro, Robinet.