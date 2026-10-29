Accueil - Mercato FC Nantes - Ligue 2 : Nouveau coup dur pour le FC Nantes après l’ASSE

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Le FC Nantes voit planer un nouveau doute sur son secteur offensif après la blessure de Thomas Robinet, sorti dès la 10e minute contre l’ASSE (0-1). Touché aux ischio-jambiers, l’attaquant nantais pourrait rater deux à trois semaines, dont la réception de Clermont.

ASSE-FC Nantes : Thomas Robinet stoppé en plein match

Cette défaite du FC Nantes face à l’ASSE pèse plus lourd que le simple score affiché. D’après les informations de Christophe Penoignon, journaliste à Ouest-France, dans le podcast Sans Contrôle, Thomas Robinet souffrirait des ischio-jambiers après une extension au cours de la rencontre. Sur les circonstances exactes de la blessure, le journaliste rapporte : « Il nous a dit ischio sur une extension ».

Simon Reungoat, journaliste à Hit West, a ensuite lancé une première estimation de la durée d’absence : « Donc, quinze jours, trois semaines, classique pour ce genre de blessure on imagine ». Cette estimation reste pourtant à confirmer. Rien ne permet d’établir la gravité exacte de la lésion, ni la date du retour de l’attaquant.

Clermont dans le viseur, Poirier face au casse-tête

Les Canaris n’ont pas le temps de souffler. Le FC Nantes accueille Clermont ce vendredi à 20 heures, lors de la 11e journée de Ligue 2. Si l’estimation de deux à trois semaines se confirme, Thomas Robinet devrait manquer ce rendez-vous. Quant à sa présence lors des autres rencontres de novembre, tout dépendra de l’évolution de son état physique.

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Grégory Poirier doit donc repenser en partie son animation offensive pour les semaines à venir. Robinet a quitté la pelouse après dix minutes seulement contre Saint-Étienne, et l’entraîneur perd peut-être une solution pour les prochains rendez-vous. Le staff patientera jusqu’à recevoir des informations médicales plus précises, avant de fixer la vraie durée de l’absence et d’étudier les options disponibles pour la compenser.

Un effectif nantais sous pression

Calendrier chargé, absences récentes, le FC Nantes, qui veut retrouver de l’élan en championnat, n’a pas la tâche facile. Plusieurs semaines sans Robinet réduiraient les possibilités de rotation et forceraient le staff à ajuster ses choix offensifs, selon les joueurs encore disponibles.

Contre l’ASSE, Robinet a quitté ses partenaires avant même le premier quart d’heure, laissant peu de temps à l’équipe pour se réorganiser autour de cette sortie. Reste à savoir comment évoluera sa blessure dans les jours qui viennent. En attendant, le forfait contre Clermont semble probable, mais la durée exacte de son absence reste ouverte et ne peut pas encore être tenue pour définitive.