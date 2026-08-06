Scandale à l’OM : Pablo Longoria impliqué dans un désastre

Les difficultés s’accumulent pour l’OM en cette période de mercato. Son ancien président Pablo Longoria se retrouve impliqué dans une situation inquiétante aux lourdes conséquences.

OM : L’héritage de Pablo Longoria coûte cher

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Le mercato de l’Olympique de Marseille ne rassure pas vraiment ses supporters et observateurs. Trois cadres sont déjà partis cet été : Mason Greenwood, Hamed Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Tandis qu’aucune recrue n’a encore débarqué à l’OM.

Cette discrétion inhabituelle contraint le nouvel entraîneur Bruno Genesio à prendre son mal en patience. Elle met aussi en lumière les répercussions des choix effectués par l’ancienne gouvernance. Le mandat de Pablo Longoria est pointé du doigt par pour ses décisions sur le marché des transferts.

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L’insider Mohamed Toubache-Ter explique que les difficultés financières de l’OM suscitent un tel émoi en coulisses que certains dirigeants redoutent un scénario catastrophique. L’Olympique de Marseille serait menacé de rétrogradation administrative en Ligue 2 si des ventes majeures ne sont pas actées.

Une relégation en Ligue 2 redoutée

Ce désastre est largement atténué par la présence de Frank McCourt. Le milliardaire américain étant capable d’éponger les erreurs de son ancienne direction. Même si Pablo Longoria a laissé derrière des dettes énormes. Romain Molina expose d’ailleurs les largesses contractuelles de l’ex-président de l’OM.

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Le journaliste évoque des primes très onéreuses liées aux actions décisives de Pierre-Emerick Aubameyang lors de son premier passage à Marseille. Le club phocéen doit à présent alléger sa masse salariale avant de recruter. La suite du mercato marseillais sera mouvementée.