Accueil - OM - Ligue Europa : L’OM a frôlé le forfait, voici la raison !

‎L’OM a envisagé de ne pas participer à la Ligue Europa après la lourde sanction financière infligée par l’UEFA en juin 2026. Le club marseillais a finalement choisi de disputer la compétition européenne, malgré une situation financière particulièrement surveillée.

‎Ligue Europe : Une menace européenne qui a fait vaciller l’OM

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‎À quelques heures du début de sa campagne européenne, l’OM se retrouve face à une histoire qui dépasse largement le rectangle vert. Selon les informations publiées par L’Équipe, la direction marseillaise a sérieusement étudié l’hypothèse d’un retrait de la Ligue Europa après la décision de l’UEFA.

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‎Le contexte explique cette réflexion. Le 17 juin, l’instance européenne a infligé à Marseille 10 millions d’euros d’amende, tout en prononçant une exclusion des compétitions européennes avec sursis. Le club devait donc composer avec une pression financière qui ne pouvait guère être ignorée.‎

‎Pourquoi l’OM a finalement gardé le cap

‎Le renoncement aurait pourtant eu un coût sportif et économique considérable. La Ligue Europa demeure une compétition européenne reconnue, avec des recettes liées notamment aux performances et aux droits associés. Pour Marseille, abandonner cette aventure aurait donc signifié renoncer volontairement à une source de revenus alors que ses finances sont déjà sous surveillance.

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‎Le scénario étudié n’a finalement pas été retenu. L’Olympique de Marseille a préféré conserver sa place sur la scène européenne. Cette décision intervient alors que l’UEFA lui impose également des restrictions concernant l’inscription de nouveaux joueurs en Ligue Europa.

‎‎Le drôle de paradoxe du mercato marseillais

‎Cette affaire prend une autre dimension lorsqu’on observe le contexte sportif. Le club doit simultanément préserver sa compétitivité et respecter des contraintes financières strictes. La DNCG a d’ailleurs également encadré la masse salariale et les indemnités de mutations de Marseille.

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‎Le contraste est saisissant : l’OM conserve une vitrine européenne, mais avec une marge de manœuvre réduite. La participation à la Ligue Europa peut donc représenter une opportunité financière, tout en ajoutant des rendez-vous exigeants à un effectif qui doit déjà composer avec les contraintes du moment.

‎Le choix de jouer, entre ambition et obligation

‎Sur le plan sportif, disputer l’Europe offre à Marseille la possibilité de faire vivre son statut de grand club français. Mais cette présence impose aussi de gérer les organismes, les rotations et les déplacements, avec une Ligue 1 qui ne laisse aucun répit.

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‎Le choix de participer ressemble ainsi moins à une simple évidence qu’à un arbitrage entre plusieurs impératifs. Le club a finalement privilégié la compétition, là où un forfait aurait pu alléger le calendrier mais aurait aussi privé l’OM de revenus et d’une exposition européenne précieuse.