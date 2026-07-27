Mercato OL : Visite médicale pour le successeur d’Endrick

L’OL tient l’avant-centre tant recherché pour remplacer Endrick. Il est annoncé en visite médicale à Lyon. Sa signature devrait être officialisée dans les prochaines heures.

OL Mercato : Loïs Openda annoncé en visite médicale à Lyon

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Loïs Openda est l’attaquant de pointe attendu en renfort à l’OL cet été. Ayant donné son accord au club rhodanien la semaine dernière, il est annoncé en visite médicale à Lyon ce lundi, avant sa signature. Une signature bouclée avec la Juventus, sous la forme d’un prêt payant d’un montant de 3 millions d’euros, sans option d’achat, selon les informations de L’Équipe.

Sauf revirement extraordinaire de dernière minute, l’avant-centre international belge (33 sélections) sera le remplaçant idéal d’Endrick, qui est retourné au Real Madrid à l’issue de son prêt d’une demi-saison à l’Olympique Lyonnais.

Des interrogations sur la forme de l’avant-centre de la Juve

Loïs Openda a l’avantage de déjà connaître la Ligue 1. Il avait été le meilleur buteur du RC Lens, lors de la saison 2022-2023. Il avait bouclé l’exercice avec 21 buts en 38 matchs de championnat.

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Toutefois, il existe des interrogations sur la forme actuelle de l’attaquant de 26 ans, car il sort d’une saison complètement ratée en Italie. Il a marqué seulement 2 buts en 34 matchs disputés avec la Juve, toutes compétitions confondues.

Il avait pourtant affolé les statistiques en Allemagne avant son arrivée à Turin. Il avait inscrit 41 buts et délivré 18 passes décisives en 93 matchs disputés avec le RB Leipzig, en deux saisons (2023-2025).

Openda à la relance, Lyon compte sur lui pour la Ligue des Champions

Loïs Openda débarque donc à l’OL dans le but de se relancer. Quant à Paulo Fonseca, il compte sur lui pour qualifier son équipe pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Rappelons que les Gones affronteront le Sparta Prague, le 4 août prochain, lors du 3e tour des préliminaires.

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S’ils franchissent cette étape, ils disputeront une autre double confrontation aux barrages, avant d’accéder à la phase de groupe. En cas d’échec en C1, l’Olympique Lyonnais sera admis en Ligue Europa, comme la saison dernière.