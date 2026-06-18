Mercato : FLASH ! Le PSG négocie avec Eduardo Camavinga

Le Real Madrid réfléchirait à un départ au milieu de terrain et Eduardo Camavinga pourrait clairement faire ses valises cet été. Toujours intéressé par le profil du joueur de 23 ans, le Paris SG se serait rapproché de son entourage pour évoquer un transfert dans les semaines à venir.

Mercato : Le PSG est passé à l’action pour Eduardo Camavinga

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Pas considéré comme un intouchable par José Mourinho au Real Madrid, Eduardo Camavinga est convoité sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain a senti le vent tourner pour le milieu de terrain français, qui a perdu en popularité en Espagne, notamment depuis son carton rouge en quart de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich.

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Ce jeudi, le journaliste José Félix Diaz du quotidien madrilène AS assure que Luis Campos aurait effectué une approche informelle dans le but de faire signer l’ancien joueur du Stade Rennais. À la recherche d’un nouveau profil box to box pour densifier son secteur médian, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, apprécie Camavinga et aurait donné son aval pour son recrutement.

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Cependant, l’international français aurait préféré ne pas donner suite aux avances des Rouge et Bleu. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le natif de Cabinda aurait également donné la même réponse aux clubs anglais.

Camavinga déterminé à s’imposer au Real Madrid

Arrivé à l’été 2021 pour 31 millions d’euros, Eduardo Camavinga n’aurait qu’une seule envie pour la suite de sa carrière : prouver qu’il a sa place au sein de l’effectif du Real Madrid.

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Alors que José Mourinho vient de signer son retour sur le banc des Merengues, Camavinga aurait repoussé les discussions avec le Paris SG pour s’installer définitivement dans le onze madrilène. Même si la tâche s’annonce ardue pour le Français, le nouveau staff peut rebattre les cartes et modifier la structure de l’équipe, qui n’a remporté aucun titre la saison passée.

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Eduardo Camavinga veut donc profiter de cette situation pour tenter son nouveau coach de lui donner sa chance. Le PSG va devoir scruter d’autres horizons pour renforcer son milieu de terrain cet été.