Coup de théâtre à l’OM : l’accord Greenwood-Rome menacé !

Mason Greenwood est proche de rejoindre l’AS Rome cet été. Un accord ayant été scellé entre les deux parties. Sauf que de nouveaux éléments compromettent ce transfert.

Mercato OM : Le transfert de Greenwood à Rome en sursis

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Le dossier Mason Greenwood est loin d’être réglé. L’attaquant anglais va sans doute quitter l’Olympique de Marseille durant ce mercato. Les Phocéens ne pouvant pas se permettre de le garder en raison des difficultés économiques. Et si Fenerbahçe était un temps à ses trousses, l’ailier de 24 ans se dirige vers la Serie A italienne.

Un accord de principe existe bel et bien entre Mason Greenwood et l’AS Rome. Cela concerne un bail de cinq ans jusqu’en 2031 et un salaire annuel de 4 millions d’euros nets. Il faudra trouver un terrain d’entente les deux écuries pour la finaliser du deal. Et c’est là que les choses se compliquent.

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Le fossé reste important. Tandis que la Roma est prête mettre 40 millions d’euros pour Mason Greenwood, la direction de l’OM en demande 55 millions d’euros. Cette exigence financière est une nécessité absolue pour Marseille. Car le club devant reverser 40 % de la plus-value à Manchester United.

Une fenêtre de tir ouverte pour les autres concurrents

Pour le moment, la direction de l’AS Rome temporise. Elle compte nommer son nouveau directeur sportif Tony D’Amico avant d’accélérer les négociations. Cette hésitation laisse une fenêtre de tir aux autres courtisans de Mason Greenwood. L’Atlético Madrid, le Borussia Dortmund, la Juventus restent en embuscade.

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La presse transalpine, notamment Il Corriere Dello Sport, tire alors la sonnette d’alarme. Plus la Roma tarde, les risques d’une désillusion augmentent aussi. Le temps presse. La menace d’une offensive des concurrents n’est pas écartée. L’accord du joueur ne protège donc pas indéfiniment l’AS Rome d’un retournement de situation.