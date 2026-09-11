Accueil - Lyon - Mercato OL : Endrick vers un retour à Lyon cet hiver

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick pourrait être de nouveau prêté en janvier 2027, sa situation devant être réévaluée avant le mercato hivernal. Une perspective que l’OL surveille, après avoir tenté de récupérer l’attaquant brésilien cet été.

Mercato OL : Endrick pourrait repartir en prêt cet hiver

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L’avenir d’Endrick au Real Madrid pourrait évoluer dans les prochains mois. Selon les informations d’Ekrem Konur, le club madrilène envisage de nouveau un prêt pour l’attaquant brésilien lors du mercato de janvier, en raison de son temps de jeu limité depuis le début de la saison.

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Aucun nouveau départ n’est toutefois acté à ce stade. Endrick reste confiant concernant ses possibilités à Madrid, notamment après les garanties données par José Mourinho. L’entraîneur portugais avait souhaité conserver le joueur durant l’été et lui avait indiqué qu’il disposerait de temps de jeu. L’entourage du Brésilien serait cependant moins convaincu de sa capacité à obtenir régulièrement du temps de jeu.

Endrick n’a toujours pas joué cette saison

Âgé de 20 ans, Endrick n’a encore disputé aucune minute officielle cette saison. Son manque de temps de jeu doit néanmoins être relativisé puisqu’il revient d’un problème physique et vient seulement de retrouver le groupe madrilène. Avant le match de Ligue des champions contre l’Inter, José Mourinho s’était montré prudent sur son état de forme. « Il pourrait être prêt à jouer cinq minutes, dix maximum », expliquait alors le technicien, qui précisait qu’Endrick venait tout juste de reprendre l’entraînement collectif.

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Mourinho ajoutait également : « C’est un joueur offensif et il jouera en attaque. » Le Brésilien est finalement resté sur le banc face à l’Inter. Cette situation ne traduit donc pas, à elle seule, une remise en cause de sa place dans le projet madrilène. La Roma avait déjà manifesté son intérêt pour un prêt durant l’été, avant que le Real Madrid ne décide finalement de conserver son attaquant.

L’OL avait tenté de récupérer Endrick

Cette éventuelle ouverture hivernale concerne directement l’OL, qui connaît déjà Endrick après son premier passage dans le Rhône. Le Real Madrid l’avait prêté contre un million d’euros d’indemnité, mais sans option d’achat, jusqu’au 30 juin 2026. Durant son passage à l’OL, il avait disputé 21 rencontres, dont 19 comme titulaire, pour huit buts et huit passes décisives.

La direction lyonnaise avait également sondé le Real Madrid durant l’été afin d’obtenir un nouveau prêt. La démarche n’avait finalement pas abouti. Le premier dossier avait été préparé plusieurs mois à l’avance par Matthieu Louis-Jean, tandis qu’Endrick avait lui-même observé plusieurs matchs de l’OL avant de choisir Lyon.

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Début juin, le directeur technique lyonnais avait pourtant fermé la porte à un retour immédiat : « Aujourd’hui, c’est terminé. » Quelques semaines plus tard, l’OL avait néanmoins exploré cette possibilité. Pour janvier, aucune discussion entre Lyon et le Real Madrid n’est actuellement rapportée.