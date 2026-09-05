Stade Rennais : Loïc Désiré se prononce sur le mercato

Il y a eu plusieurs mouvements au Stade Rennais pendant le mercato estival. Le directeur sportif du club, Loïc Désiré assume les choix du SRFC.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré fait le bilan

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Sans panique ni précipitation, le Stade Rennais a bouclé son recrutement. Le directeur sportif du club, Loïc Désiré, tire un bilan positif de cet été dans les colonnes de Ouest-France. L’effectif visait plus de complémentarité. La préparation estivale a permis d’observer le groupe puis de l’ajuster avec précision.

L’objectif est de viser le top 5 en Ligue 1 et briller en Ligue Europa. Désiré estime l’équipe plus étoffée et plus qualitative grâce à des postes systématiquement doublés pour tenir le rythme des matchs.

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Le recrutement devait aussi apporter du leadership, une manie assumée après les défaillances de la saison passée. Les arrivées d’Adrien Thomasson et de Charlie Cresswell répondent à ce besoin de caractère. Désiré attend néanmoins plus de régularité chez certains défenseurs, à commencer par Abdelhamid Aït Boudlal.

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Proche de 40 millions d’euros, une offre a pourtant été refusée pour le jeune Marocain de 20 ans. Rennes refuse de céder ses pépites à la première sollicitation. Il n’y a eu aucun bras de fer. Le joueur n’a pas réclamé son départ. Le défenseur doit maintenant se reconcentrer et corriger ses erreurs.

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Acheté 22 millions d’euros, Eliezer Mayenda tarde encore à s’imposer. L’ancien attaquant de Sunderland manque parfois de liberté sur le terrain, mais son dirigeant conserve une confiance totale en son potentiel. Polyvalent, le joueur peut évoluer dans l’axe ou à droite, complétant un secteur offensif déjà riche. Le club a réintégré Alidu Seidu et Djaoui Cissé tout en prêtant plusieurs jeunes pour leur offrir du temps de jeu.