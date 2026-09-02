Stade Rennais : Boulaye Dia est là, Lepaul doit-il s’inquiéter ?

Boulaye Dia est le nouveau détonateur offensif du Stade Rennais. Le Lion de la Teranga va concurrencer le chouchou du club Estéban Lepaul.

Stade Rennais : Pourquoi Rennes mise sur Boulaye Dia ?

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Boulaye Dia rejoint le Stade Rennais. Le club boucle ainsi son mercato estival avec cette huitième recrue. Le buteur sénégalais arrive au Roazhon Park après le feu vert de la Lazio Rome.

Pour combler le vide laissé par Breel Embolo, Rennes cherchait un nouveau sniper. Odsonne Édouard figurait sur la liste, mais les Bretons ont préféré l’ancien Rémois. Sa puissance, son pressing constant et sa polyvalence offrent à Franck Haise des options tactiques nouvelles.

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Dans le communiqué officiel, le directeur sportif Loïc Désiré a donné les raisons. « Après le départ de Breel, nous avons pris le temps d’étudier les profils qui pourraient correspondre à notre jeu. On essaie toujours d’apporter de la plus-value à l’effectif. Boulaye, qui a l’expérience de trois grands championnats, entre dans ce cadre. Il a un profil que l’on n’avait pas forcément, cela permettra notamment de replacer Eliezer Mayenda sur un côté. On voulait un joueur différent et complémentaire d’Estéban, car c’est la concurrence qui fera avancer le groupe. », a-t-il dit.

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Cinq ans après Reims et un passage de quatre saisons en Italie, l’international sénégalais retrouve le championnat de France. Il apporte avec lui un bagage européen solide, marqué notamment par un parcours en Ligue des champions sous les couleurs de Villarreal. Sur le terrain, Dia pourra jouer seul en pointe pour concurrencer Estéban Lepaul, ou former un duo avec lui dans les schémas alternatifs prévus par l’entraîneur.