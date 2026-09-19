Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré cible Raphaël Le Guen

Le directeur sportif du Stade Rennais Loïc Désiré cible Raphaël Le Guen en vue du prochain mercato estival. Des concurrents de poids sont aussi chauds pour recruter le défenseur français.

Mercato Stade Rennais : Raphaël Le Guen vers Rennes l’été prochain ?

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Le Stade Rennais s’invite dans la course pour recruter Raphaël Le Guen, selon Transfertmarkt. Ce jeune défenseur central du Stade Brestois séduit de nombreux recruteurs. Ses performances solides attirent l’attention en France comme en Angleterre. Les dirigeants rennais veulent anticiper les prochains mercatos et cherchent activement à renforcer leur arrière-garde.

Rennes a vécu un marché d’été 2026 agité. Huit nouveaux cracks sont venus au Roazhon Park. Le club a aussi encaissé près de 100 millions d’euros grâce à plusieurs ventes. La vente du jeune international français Jérémy Jacquet à Liverpool a laissé de vide.

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Pour compenser ce départ important, la direction bretonne a vite réagi. Le Portugais Gonçalo Oliveira est arrivé en provenance du Benfica Lisbonne pour 3,50 millions d’euros. L’Anglais Charlie Cresswell est venu renforcer le groupe sous la forme d’un prêt concédé par le Toulouse FC.

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Sur le terrain, ces changements portent leurs fruits. Entraînés par Franck Haise, les Rouge et Noir broient tout sur leur passage en Ligue 1 avant la cinquième journée. Malgré ce début de saison réussi, l’état-major rennais continue de prospecter. Selon Transfertmarkt, le club suit très attentivement la progression de Raphaël Le Guen.

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Le défenseur de 20 ans confirme tout son potentiel chez le voisin finistérien. Formé au Stade Brestois, le joueur s’est imposé dans l’équipe type depuis la fin du dernier championnat. Il a d’abord gagné la confiance d’Éric Roy. Il poursuit désormais sur sa lancée sous la direction de Julien Lachuer.

Sa régularité impressionne du beau monde. Le Guen a disputé l’intégralité des quatre premières rencontres de la saison face au Mans, à Toulouse, au Havre et contre le Paris Saint-Germain. Avec 360 minutes au compteur, il partage ce statut d’inamovible avec seulement deux coéquipiers : l’attaquant Ludovic Ajorque et le gardien Egil Selvik.

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Cette régularité suscite de convoitises. Actuellement évalué à 800 000 euros, le joueur vaut déjà beaucoup plus aux yeux de ses dirigeants. Brest espère obtenir environ 20 millions d’euros pour céder sa pépite. Le club compte profiter de la rivalité entre les prétendants pour faire monter les enchères. La concurrence s’annonce en effet rude pour Rennes.

Rude concurrence pour Raphaël Le Guen ?

Plusieurs écuries anglaises suivent attentivement la situation. Après Crystal Palace, le club de Fulham s’est positionné pour attirer le défenseur français. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le roc brestois vit peut-être ses derniers mois sous le maillot du SB29. Rennes parviendra-t-il à devancer les sirènes de la Premier League pour conserver ce talent en Bretagne ?

Pour le moment, les dirigeants du Stade Brestois n’ont pas encore donné le feu vert pour le départ de Raphaël Le Guen. Ils ont déchiré toutes les offres cet été. Seule une proposition XXL pourrait les faire craquer. Le joueur se sent aussi heureux en Bretagne et ne demandent pas de départ.

Raphaël Le Guen pour remplacer Abdelhamid Aït Boudlal à Rennes ?

Le Stade Rennais n’envisage pas de passer à l’attaque l’hiver prochain. Franck Haise compte sur ses défenseurs centraux jusqu’à la fin de la saison. Le coup se prépare pour l’été prochain. Abdelhamid Aït Boudlal pourrait quitter le navire. Cet été, il a voulu partir. Mais les dirigeants rennais ont dit non. Fulham pourrait revenir à la charge l’été prochain. Raphaël Le Guen est donc ciblé pour compenser son potentiel départ.

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À Rennes, Raphaël Le Guen pourra trouver un cadre idéal pour poursuivre sa progression et se montrer au monde entier. Le SRFC dispute régulièrement les Coupes d’Europe. Cette saison, les Rouge et Noir disputent la Ligue Europa. Et avec leur début de saison canon en Championnat, ils pourraient valider leur ticket pour la Ligue des Champions. Une qualification pour la C1 pourrait davantage séduire le joueur et faire les affaires des pensionnaires du Roazhon Park.

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