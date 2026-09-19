Accueil - PSG - OM-PSG : Le Conseil d’Etat déboute le Collectif Ultra Paris

Verdict sans appel. Le Conseil d’État a rejeté ce vendredi le recours du Collectif Ultras Paris, confirmant l’interdiction de déplacement des supporters du PSG à Marseille pour le Classique prévu dimanche 20 septembre à 20h45. Le parcage parisien du Vélodrome restera vide.

OM-PSG : Le dernier recours du CUP pouvait-il vraiment faire plier la justice ?

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La décision est tombée et est sans équivoque pour les supporters parisiens. Le PSG disputera son déplacement au Vélodrome face à l’OM sans ses supporters visiteurs. Saisi en urgence par le Collectif Ultra Paris (CUP), le Conseil d’État a refusé de suspendre les mesures prises par les autorités. La ligne n’a pas bougé d’un centimètre, comme le rapporte RMC Sport.

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Le ministère de l’Intérieur avait interdit tout déplacement entre l’Île-de-France et Marseille ce dimanche. Une mesure préfectorale complète le dispositif : accès interdit au Vélodrome, mais aussi à certains secteurs de la cité phocéenne.

Pourquoi la plus haute juridiction administrative a-t-elle tranché si vite ?

Le dossier était pourtant solide sur le papier. Porté devant le Conseil d’État par le CUP, déterminé à obtenir la possibilité de retrouver le parcage visiteur. Un peu plus tôt, le collectif des supporters évoquaient déjà sa volonté du de contester juridiquement cette interdiction, après des années de déplacements bloqués entre les deux camps.

Nous avons perdu une bataille juridique mais notre combat pour nos droits continue.



LIBERTÉ POUR LES ULTRAS.@Cyr_DUBOIS pic.twitter.com/ENRqSJUt5B — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) September 18, 2026

Résultat de l’audience en référé : les mesures contestées ne portent pas, « en l’état de l’instruction », une atteinte manifestement disproportionnée aux libertés fondamentales invoquées. Le CUP prend acte. Mais ne lâche rien. « Nous avons perdu une bataille juridique. Notre combat pour nos droits, lui, continue », affirme le collectif dans son communiqué.

Cette interdiction sort-elle vraiment de nulle part ?

Absolument pas. Le problème traîne depuis 2015. Onze ans que les supporters du PSG sont privés de déplacement à Marseille, les autorités invoquant systématiquement le risque de troubles à l’ordre public. La rivalité a nourri d’autres contentieux.

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Le Conseil d’État avait déjà examiné des interdictions visant, cette fois, les supporters de l’OM lors de précédents PSG-OM. En mars 2025, la juridiction avait jugé que des éléments précis et circonstanciés pouvaient justifier ce type de mesures, dès lors que le risque de troubles graves était établi.

Le football peut-il vraiment réunir, malgré tout ça ?

C’est en tout cas le vœu de Luis Enrique. Interrogé avant la décision, l’entraîneur du PSG a livré un message résolument rassembleur. En conférence de presse, Luis Enrique assure qu’il « pense que le sport est un instrument pour réunir les gens ». L’Espagnol espérait que « tous les matchs de football finissent de la meilleure manière, sans aucun signe de violence ». Un vœu pieux, diront certains. Un cap à tenir, répondront d’autres.

Un Vélodrome sans Paris : un Classique amputé de son âme ?

C’est exactement ce que redoute le CUP. Le collectif regrette la disparition pure et simple du duel des tribunes. Dans son communiqué, le CUP estime qu’« un Classico sans supporters visiteurs » perd une partie de « son identité, de sa ferveur et de son histoire ». Et promet de poursuivre les recours juridiques contre ce type de décisions.

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Sur le terrain, on peut être sûr d’une chose : le PSG devra composer avec un Vélodrome à guichets fermés et 100 % marseillais. Ambiance électrique garantie, parcage visiteur vide assuré. Pour les autorités, l’objectif reste la prévention des incidents. Pour les supporters concernés, c’est leur liberté de déplacement qui est en jeu. Le débat, lui, est loin d’être refermé.