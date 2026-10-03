Accueil - Mercato RC Lens - RC Lens : Arthur Chateau succède à Platini à la direction commerciale

Arthur Chateau est le nouveau directeur commercial du RC Lens, où il succède à Laurent Platini après le départ de ce dernier annoncé le 30 septembre. Présent au club depuis 2017, il prend désormais la tête d’un secteur chargé notamment du sponsoring, des ventes et de l’hospitalité autour de Bollaert-Delelis.

RC Lens : Comment Arthur Chateau a-t-il pris les commandes ?

La nomination d’Arthur Chateau a été confirmée par la mise à jour de son profil LinkedIn, désormais présenté sous l’intitulé de directeur commercial du RC Lens. Cette actualisation vient confirmer les informations qui circulaient depuis quelques jours autour de sa promotion après le départ de Laurent Platini. Le nouveau directeur commercial prend ainsi ses fonctions trois jours seulement après l’annonce officielle de cette transition, qui était déjà préparée en interne.

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Présent au club depuis plusieurs années, Arthur Chateau a progressivement évolué au sein des équipes chargées du sponsoring et des ventes, jusqu’à prendre la responsabilité de l’ensemble de la direction commerciale.

Arthur Chateau, un nouveau visage au RC Lens ?

Avant cette nomination, Arthur Chateau avait déjà occupé plusieurs fonctions au sein du club. Il avait rejoint le Racing après un stage effectué au Paris Saint-Germain en 2016, avant de poursuivre son parcours dans l’Artois comme commercial, puis responsable sponsoring et licensing et directeur des ventes.

Son évolution lui a permis de connaître les différents enjeux liés aux activités commerciales du RC Lens et les partenaires qui accompagnent le club. Il connaît également les différentes étapes de la relation commerciale, de la prospection au suivi des partenaires et au développement des offres proposées par le Racing. Sa promotion constitue alors une succession en interne, avec un dirigeant familier de l’environnement.

Quels dossiers attendent Arthur Chateau au RC Lens ?

Le RC Lens poursuit le développement de ses revenus issus du sponsoring, de l’hospitalité et des activités liées au stade Bollaert-Delelis. Le club est devenu propriétaire de son enceinte fin 2025 et a annoncé en 2026 vouloir accélérer ses projets d’infrastructures pour accompagner la croissance de ses revenus commerciaux.

Cette évolution devient réalité après près de six années de présence de Laurent Platini à la tête du secteur commercial. Arrivé au Racing en 2021 dans le cadre du partenariat avec Sportfive, il avait notamment travaillé sur le sponsoring, l’hospitalité premium et le merchandising. Parmi les projets développés durant son passage figure La Galerie, un espace VIP de Bollaert-Delelis inspiré de l’histoire minière du territoire et présenté en 2025 avec un investissement de plus d’un million d’euros. Cet espace illustre la place prise par l’hospitalité dans la stratégie commerciale du Racing et constitue l’un des dossiers dont Arthur Chateau devra poursuivre le développement.

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Avec la nomination d’Arthur Chateau, le RC Lens confie donc sa direction commerciale à un cadre issu de ses propres équipes. Son parcours au club doit lui permettre de poursuivre le travail engagé auprès des partenaires et des entreprises qui accompagnent les Sang et Or.

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