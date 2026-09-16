Accueil - RC Lens - Mercato RC Lens : Le successeur de Dino Toppmöller identifié ?

Christophe Pélissier est présenté par Mohamed Toubache-Ter comme le profil idéal pour succéder à Dino Toppmöller sur le banc du RC Lens, alors que Yannick Cahuzac devrait assurer l’intérim. L’entraîneur de 60 ans est libre depuis son départ de l’AJ Auxerre cet été et pourrait être une piste étudiée dans les prochaines semaines.

Mercato RC Lens : Toppmöller viré du banc lensois

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Le RC Lens doit penser à l’après Dino Toppmöller. Arrivé cet été pour succéder à Pierre Sage, l’entraîneur allemand aurait été démis de ses fonctions ce mardi par les dirigeants artésiens après un début de saison jugé peu convaincant. Les raisons exactes de cette décision restent encore floues, plusieurs raisons ayant circulées autour de son départ.

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Yannick Cahuzac, adjoint de Toppmöller, devrait prendre les commandes de l’équipe pour assurer l’intérim. Le technicien corse pourrait toutefois ne pas s’installer durablement sur le banc lensois, ce qui ouvre la réflexion autour de son éventuel successeur.

Mohamed Toubache-Ter voit Pélissier comme le profil idéal

Dans ce contexte, le nom de Christophe Pélissier commence à circuler. Mohamed Toubache-Ter estime que l’ancien entraîneur de l’AJ Auxerre correspondrait au profil recherché pour relever le défi lensois. « J’en sais rien et personne n’en sait rien. Mais de mon humble avis, le meilleur profil pour relever ce défi sportif à Lens a un nom : Christophe Pélissier », a écrit l’insider sur X.

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Âgé de 60 ans, Pélissier est actuellement sans club après avoir été limogé cet été par l’AJ Auxerre. Pour l’heure, aucune décision concernant un éventuel recrutement de l’ancien technicien auxerrois n’est annoncée. La priorité reste à l’intérim de Yannick Cahuzac, tandis que la direction du RC Lens devra déterminer dans les prochaines semaines si elle souhaite conserver cette solution ou nommer un nouvel entraîneur.