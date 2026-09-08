Mercato : La Roma veut doubler le RC Lens pour Guerreiro !

Envisagé par le RC Lens cet été, Raphaël Guerreiro serait désormais suivi par l’AS Roma, qui étudie le profil de l’international portugais toujours libre de tout contrat. Le club italien apprécie notamment la polyvalence et l’expérience du joueur de 32 ans, passé par le Borussia Dortmund et le Bayern Munich.

Mercato RC Lens : Raphaël Guerreiro intéresse l’AS Roma

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Le dossier Raphaël Guerreiro pourrait donc connaître une nouvelle évolution. Alors que le Portugais n’a toujours pas trouvé de nouveau club depuis son départ du Bayern Munich, une nouvelle piste se présente à lui en Italie.

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Selon les informations d’Ekrem Konur, l’AS Roma envisage actuellement de recruter le latéral gauche. Le club romain étudierait avec attention le profil du joueur, capable d’évoluer à plusieurs postes et de mettre son expérience du très haut niveau au service d’un nouvel effectif.

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À 32 ans, Guerreiro dispose d’un parcours particulièrement riche. Formé au Stade Malherbe Caen puis passé par le FC Lorient, il s’est ensuite imposé au Borussia Dortmund avant de rejoindre le Bayern Munich. Son expérience internationale constitue également un atout, avec 65 sélections avec le Portugal et un titre de champion d’Europe remporté en 2016.

Le RC Lens avait étudié son profil

Avant que la piste romaine n’apparaisse, le RC Lens avait également pensé à Raphaël Guerreiro durant le mercato estival. Le club artésien avait étudié la possibilité de recruter le Portugais, alors disponible sans indemnité de transfert après son départ du Bayern Munich. Le profil du gaucher présentait plusieurs arguments pour les Sang et Or.

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Guerreiro peut évoluer comme latéral ou piston gauche, mais également occuper une position plus avancée dans le couloir ou se déplacer dans l’entrejeu. Une polyvalence qui lui permet de répondre à plusieurs besoins au sein d’un effectif. Le Racing avait toutefois finalement choisi de ne pas aller plus loin dans le dossier et de privilégier d’autres options pour renforcer son effectif.

Les pépins physiques peuvent relancer la piste

La situation pourrait néanmoins évoluer dans les prochaines semaines. Le RC Lens a récemment été confronté à plusieurs pépins physiques, notamment avec Matthieu Udol et Yacine Titraoui. Si ces absences venaient à fragiliser durablement l’effectif de Dino Toppmöller, la direction sportive pourrait être amenée à réévaluer certains dossiers.

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Une éventuelle relance de la piste lensoise pourrait alors donner une autre dimension au dossier. L’AS Roma étant désormais positionnée sur Guerreiro, les deux clubs pourraient se retrouver en concurrence pour tenter d’attirer l’ancien Bavarois.