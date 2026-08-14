PSG : Luis Enrique déjà sous le charme de Maghnes Akliouche !

Arrivé au PSG il y a une semaine, Maghnes Akliouche a connu sa première titularisation en finale de la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa (2‑1). Même s’il n’a disputé que la première mi‑temps, il a déjà conquis le cœur de Luis Enrique.

PSG : « Maghnes Akliouche a été sensationnel »

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Tellement le Paris Saint‑Germain rafle presque toutes les coupes sur son passage qu’il en fait déjà gagner des premières à certains joueurs en l’espace d’une semaine. C’est le cas de l’international français Maghnes Akliouche. Officiellement joueur du club de la capitale depuis jeudi dernier, l’ex‑Monégasque a connu, hier soir, le bonheur de soulever le premier trophée de sa carrière.

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En effet, le nouveau numéro 11 du double champion d’Europe en titre, désormais double superchampion d’Europe en titre, a débuté la finale de la Supercoupe contre Aston Villa (2‑1). Un choix fort de la part de son nouveau coach, Luis Enrique, qui a pourtant indiqué en souriant lors de la conférence de presse d’après‑match : « Je pense qu’il a été surpris quand il a vu qu’il était dans les joueurs qui démarrent le match. »

« J’avais parlé avec lui avant, pour lui dire : “Ok, je sais que tu n’es pas dans la meilleure condition, mais tu dois jouer la première mi‑temps, et après, je vais te remplacer” », a‑t‑il ajouté. De son côté, le principal intéressé a confirmé les dires du technicien espagnol. Akliouche a donc profité de ses 45 minutes pour se montrer et faire parler son talent. En zone mixte après la finale, il s’est dit « juste très content » de son temps de jeu.

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Remplacé par Ousmane Dembélé à la pause, le natif de Tremblay‑en‑France, en Seine‑Saint‑Denis, a reçu les éloges de Luis Enrique sur sa performance. Dans son français presque impeccable, l’Asturien a jugé : « Pour moi, il a été sensationnel. » « Il a joué comme je l’avais vu jouer avec Monaco. Il a montré sa personnalité et sa qualité, et je suis très content pour lui », a‑t‑il conclu. Akliouche aussi doit être content d’entendre cela.

Akliouche a intégré la mentalité parisienne

Si les échos sont aussi positifs après seulement une mi‑temps, avec une préparation physique encore loin d’être optimale, c’est parce que le gaucher de 24 ans a impressionné. Positionné au départ sur l’aile droite, la bonne prestation défensive de Ian Maatsen l’a obligé à passer en faux 9. Dans cette position, il a énormément décroché et apporté cette densité nécessaire dans l’axe du jeu, perturbant le milieu à deux d’Aston Villa.

S’il n’a tiré qu’une seule fois au but, une tête qui a terminé plus proche du poteau de corner que du poteau du but, il aura réussi 85 % de ses passes (22/26). Son impact défensif, avec deux récupérations hautes sur le couloir droit, est aussi à mettre à son actif. En manque de repères et d’automatismes sur quelques actions, ce qui est tout à fait normal, il a toutefois intégré la mentalité parisienne, inculquée depuis deux saisons.

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Aux nombreux micros des journalistes agglutinés dans les couloirs de la Red Bull Arena de Salzbourg après le match, il a déclaré : « Le mot d’ordre dans ce groupe, c’est le travail. L’humilité aussi. C’est ce que je vois depuis que je suis arrivé, cette envie de gagner encore et encore. » Il a également poursuivi : « C’est mon premier trophée, et j’espère qu’il y en aura d’autres. » Le prochain se nomme le Trophée des champions, et il se joue dès dimanche à Lens.