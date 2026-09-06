Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi gâte Luis Enrique !

Vendredi soir, avant le coup d’envoi du match perdu contre l’AS Monaco (1-2), Nasser Al-Khelaïfi a officialisé plusieurs prolongations au PSG, y compris celle de l’entraîneur Luis Enrique. Le technicien espagnol a reçu une revalorisation salariale.

Mercato PSG : Le salaire XXL de Luis Enrique

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Double champion d’Europe avec le Paris Saint-Germain, qui n’avait jamais remporté la Ligue des Champions avant 2024, Luis Enrique est désormais au panthéon de l’écurie française. C’est probablement pourquoi l’ancien coach du Barça a été littéralement gâté par Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar au moment de sa prolongation jusqu’en juin 2030.

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Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain jusqu’en 2030. ✍️❤️💙 pic.twitter.com/kRjA2LQ4AM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 4, 2026

En effet, selon les informations du journal Sport, Luis Enrique est passé d’un salaire de 12 millions d’euros annuels à 20 millions d’euros par saison. Logiquement récompensé, le successeur de Christophe Galtier intègre désormais le cercle des entraîneurs les mieux payés de la planète.

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« Il devient un des entraîneurs les mieux payés du monde, une augmentation plus que méritée, pensent sûrement les supporters parisiens », écrit Sport, qui explique à ses lecteurs que « Luis Enrique a changé l’histoire récente du club français », dont il est « l’entraîneur le plus titré de son histoire », rapporte le journal catalan.

Déjà parmi les entraîneurs les mieux rémunérés du monde, Enrique intègre le Top 10 en se plaçant devant tous les managers de Premier League, de José Mourinho (Real Madrid, 12M€). Luis Enrique est désormais le troisième entraîneur le mieux rémunéré de la planète derrière Simone Inzaghi (26M€, Al-Hilal) et Diego Simeone (23,5M€, Atlético Madrid).

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Totalement sous le charme du tacticien de 56 ans, qu’il désigne régulièrement comme le meilleur entraîneur au monde, Nasser Al-Khelaïfi s’est montré très généreux pour le convaincre de continuer l’aventure au Paris Saint-Germain.