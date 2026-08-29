PSG : Annonce inquiétante pour Désiré Doué

‎Le PSG a concédé un nouveau nul 2-2 vendredi soir à Lille, mais la sortie de Désiré Doué à la mi-temps a surtout retenu l’attention. Luis Enrique a évoqué un « petit problème musculaire », tout en se voulant rassurant après la rencontre.

‎PSG : Une alerte qui tombe au mauvais moment pour Désiré Doué

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‎‎Désiré Doué n’a pas terminé la rencontre face au LOSC. Titulaire au coup d’envoi dans le trio offensif parisien avec Maghnes Akliouche et Ferran Torres, l’international français a été remplacé dès la pause. Une décision qui pouvait laisser craindre un pépin plus sérieux dans ce spectaculaire match nul 2-2 arraché chez les Dogues..

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‎En conférence de presse, Luis Enrique a rapidement écarté l’hypothèse d’un choix tactique encore moins d’une punition. « Non, un petit problème musculaire. Rien d’important mais ce n’est pas une décision tactique ou technique », a expliqué l’entraîneur du PSG. Un discours rassurant, même si le club devra évidemment surveiller l’évolution de cette alerte.‎‎

‎Le Paris SG retient son souffle pour Doué

‎‎Pour l’heure, aucune durée d’indisponibilité n’a été annoncée concernant Désiré Doué ni aucun communiqué sur son état physique. C’est précisément ce qui entretient une petite zone d’incertitude autour du joueur, même si le discours de Luis Enrique invite davantage à la prudence qu’à l’inquiétude.

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‎‎Le contexte mérite attention. Paris vient d’enchaîner deux matches de Ligue 1 conclus sur le score de 2-2, après avoir été mené de deux buts à chaque fois. À Lille, Vitinha puis Marquinhos ont encore sauvé les Parisiens dans les dernières minutes. Doué, lui, n’a donc disputé qu’une mi-temps.

‎‎Une pièce devenue précieuse à Paris

‎‎Cette alerte arrive alors que Désiré Doué occupe une place importante dans le projet parisien. À seulement 21 ans, l’ancien Rennais est désormais un joueur majeur de l’effectif. Il a été notamment décisif lors de la finale de Ligue des champions 2025 avec deux buts et une passe décisive.

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‎‎Son contrat court actuellement jusqu’en juin 2029. Cette stabilité contractuelle contraste donc avec la petite inquiétude née de sa sortie. Paris n’a aucun intérêt à transformer une gêne musculaire en problème plus sérieux, surtout en début de saison.