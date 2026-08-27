Mercato PSG : Une nouvelle offre tombe pour Lucas Beraldo

Paris tremble déjà. À quelques jours de la clôture des transferts, le PSG pourrait voir partir Lucas Beraldo. Un géant turc lui fait des yeux doux.

Mercato PSG : Lucas Beraldo vers la Turquie ?

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Le PSG s’apprête à vivre des jours animés en cette fin de mercato estival. Liverpool suit notamment Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola. Mais d’autres joueurs parisiens suscitent aussi l’intérêt à l’étranger. C’est le cas de Lucas Beraldo, dont la situation a évolué ces dernières semaines.

Selon les informations d’AKŞAM, Fenerbahçe apprécie le profil du Brésilien et aimerait le faire venir à Istanbul. Une offensive qui s’annonce toutefois difficile. Sous contrat avec le Paris SG jusqu’en juin 2028, Lucas Beraldo n’est pas considéré comme un joueur à vendre à n’importe quel prix.

Luis Enrique compte d’ailleurs sur lui. L’entraîneur parisien souhaite désormais l’utiliser davantage au milieu de terrain, où le Brésilien prend progressivement ses marques. Ses dernières sorties ont renforcé cette confiance. Beraldo avait notamment affiché beaucoup de caractère lors de la dernière finale de la Ligue des champions contre Arsenal.

🚨 Fenerbahçe'nin stoper transferi listesinde PSG'den Lucas Beraldo ve Al-Hilal'den Yusuf Akçiçek'in isimleri ön planda.



📰 Akşam pic.twitter.com/knsIgctAxw — One Real Fener (@onerealfener) August 26, 2026

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Dans ces conditions, le PSG devrait repousser les approches turques, à moins d’une proposition exceptionnelle. Fenerbahçe pourrait néanmoins revenir à la charge après sa qualification pour la Ligue des champions, obtenue mercredi soir à Lyon. Cette qualification pourrait renforcer les ambitions du club stambouliote et ses moyens pour convaincre Paris.

Lucas Beraldo avait déjà été associé à d’autres prétendants. Galatasaray et Newcastle avaient également manifesté un intérêt pour le joueur. Ces sollicitations peuvent séduire le défenseur, mais sa priorité reste de s’imposer au PSG.

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La concurrence sera forte cette saison. Au milieu comme en défense, les places seront difficiles à gagner. Le club parisien a d’ailleurs choisi de ne pas recruter dans l’entrejeu cet été, estimant disposer de suffisamment de solutions. Beraldo devra donc continuer à convaincre. Et, pour l’instant, son départ de Paris n’est pas encore acté.