FC Nantes : Le verdict tombe pour Halilhodzic après Brest !

À la veille d’affronter le PSG au Parc des Princes, en retard de la 26e journée de Ligue 1, le FC Nantes est fixé sur la sanction de son entraîneur Vahid Halilhodzic après sa violente sortie contre l’arbitre du match contre le Stade Brestois, dimanche après-midi.

FC Nantes : Vahid Halilhodzic en tribunes pour quatre matches

Trois jours après un nouveau match nul frustrant à domicile contre le Stade Brestois (1-1), le rapprochant davantage d’une relégation à la fin de la saison, le FC Nantes se déplace au Parc des Princes, ce mercredi à 19 heures, pour y affronter le Paris-SG en match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Et en plus des nombreux absents attendus, les Canaris ne pourront pas compter sur la présence de leur entraîneur sur le banc.

Lisez aussi : Mercato FC Nantes : Un coach slovène pour remplacer Vahid ?

À voir

Mercato FC Nantes : Un coach slovène pour remplacer Vahid ?

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a rendu son verdict concernant les Nantais exclus lors du match de la 30e journée contre le Stade Brestois, dimanche passé, à la Beaujoire. L’entraîneur Vahid Halilhodzic, qui avait été envoyé en tribunes après un coup de sang suite au carton rouge adressé à Dehmaine Tabibou, écope de quatre matchs de suspension.

Le technicien de 72 ans pourra donc retrouver le banc du FC Nantes lors de la dernière journée de championnat, à la Beaujoire, face à Toulouse FC. Son adjoint, Patrick Collot, a, lui, été suspendu de banc de touche pour un match, assorti d’un match avec sursis. Demain soir contre le Paris SG, c’est donc Éric Blahic qui sera sur le banc des Canaris.

Quant à Dehmaine Tabibou, exclu face aux Finistériens, il aurait dû être suspendu, mais la commission de discipline a suivi la préconisation de l’arbitre de la rencontre, Guillaume Paradis, qui a envoyé un rapport complémentaire pour le retrait du carton rouge.

À voir

OM : La crise s’aggrave, découvrez les vrais coupables !

Lisez aussi : Mercato FC Nantes : Halilhodžić oublié, un nouveau coach arrive

Réunie ce mardi après-midi, l’instance de la Ligue a donc rétabli le carton jaune initial et le milieu de terrain du FC Nantes sera finalement suspendu (pour un total de cinq avertissements) pour la réception de l’Olympique de Marseille, le samedi 2 mai prochain.

Lire la suite sur le PSG

Mercato FC Nantes : Le nom du successeur de Vahid Halilhodzic a fuité

FC Nantes : Après Metz, Vahid Halilhodzic accuse un joueur !

À voir

Mercato : Un phénomène brésilien largue le PSG pour le Barça

Dehmaine Tabibou est donc bien dans le groupe du FCN pour affronter les hommes de Luis Enrique ce mercredi soir, au Parc des Princes. Une bonne nouvelle pour le club nantais !