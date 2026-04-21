Mercato : Le FC Nantes tient son entraîneur pour la Ligue 2

Avant-dernier de Ligue 1 à quatre journées de la fin du Championnat, le FC Nantes se dirige tout droit vers la Ligue 2, surtout après le match nul contre le Stade Brestois (1-1) ce weekend. Alors que Vahid Halilhodzic ne devrait pas rester à l’issue de la saison, la direction des Canaris aurait déjà identifié son successeur.

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À Nantes, l’avenir se dessine en pointillés. La descente n’est pas encore officielle, mais dans les têtes, elle est déjà presque acceptée. Avec plusieurs points de retard sur le barragiste, le FC Nantes avance dans une drôle d’ambiance, entre fin de cycle et préparation accélérée.

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D’après les informations relayées ces dernières heures par Mohamed Toubache-Ter, les dirigeants nantais ont commencé à explorer des pistes pour remplacer Vahid Halilhodzic, dont le contrat expire le 30 juin prochain. Et un nom circule avec insistance, celui de Nicolas Usaï.

« Nantes mettra une option » sur l’ancien coach de Pau FC, affirme l’Insider, ce qui en dit long sur les réflexions en cours. Libre depuis janvier, après son départ de Pau, le technicien français de 51 ans coche certains critères, notamment sa capacité à maintenir une équipe en Ligue 2. Mais du côté des supporters, ce choix ne fait pas rêver, loin de là.

En attendant, c’est un autre entraîneur qui va remplacer Coach Vahid face au PSG ce mercredi en match en retard de Ligue 1. Expulsé pour contestation contre le Stade Brestois, Halilhodzic pourrait ne plus apparaître sur le banc du FC Nantes cette saison. Il connaîtra sa sanction ce mardi.

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En son absence, son adjoint Éric Blahic dirigera les Canaris au Parc des Princes, contre le Paris Saint-Germain. Adjoint expérimenté, l’homme de 60 ans a longtemps figuré dans les différents staffs de Jocelyn Gourvennec, à Guingamp puis aux Girondins de Bordeaux.

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Avant de prendre place dans le staff nantais, Blahic avait passé quelques saisons en tant qu’adjoint de Corinne Diacre puis d’Hervé Renard dans le staff des Bleues. Aux commandes mercredi soir, il devra tenter d’arracher des points au PSG alors que la course au maintien se durcit pour les Canaris.